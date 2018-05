Duizenden forensen in New York raakten tijdens de zware storm die over de stad trok vast in de avondspits omdat treinen niet reden of veel vertraging hadden. Tijdens deze storm, die in New Jersey en Connecticut veel schade aanrichtte, zijn minstens drie mensen om het leven gekomen kwamen meer dan 100.000 mensen zonder stroom te zitten.

Foto Denis Paquin / AP