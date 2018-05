Vliegtuig met 104 passagiers neergestort in Cuba

Een Boeing 737 met 104 passagiers en negen crewleden is vrijdag kort na opstijgen van de Cubaanse luchthaven José Martí in Havana neergestort. Over het lot van inzittenden is officieel nog niets bekend, maar de Cubaanse president Miguel Diaz-Canel meldt dat er een “groot aantal slachtoffers” is gevallen. Er stijgen grote vlammen en zwarte rookwolken op van de plek waar het toestel de grond raakte.

Volgens de Cubaanse staatstelevisie gaat het om een toestel dat door de Cubaanse maatschappij Cubana de Aviación is gehuurd van het Mexicaanse Global Air. Het vliegtuig zou op weg zijn geweest naar Holguïn, een lokale bestemming op het eiland. De crash zou hebben plaatsgevonden tussen Boyeros, een plaats zo’n 20 kilometer van Havana en de stad Santiago de las Vegas.

Het wrakstukken van het toestel liggen in een veld met cassave-planten. Hulpdiensten zijn naar de rampplek toegesneld en proberen momenteel om de vlammen te blussen. Volgens persbureau AP hebben verschillende getuigen verklaard dat ten minste drie overlevenden in ziekenauto’s zijn weggebracht. President Diaz-Canel is naar de rampplek gegaan om poolshoogte te nemen.

De locatie van het vliegveld:



Volgens persbureau AP is de crash van vrijdag het derde grote incident met een vliegtuig in Cuba sinds 2010. Vorig jaar overleden acht mensen toen een militair toestel neerstortte in de heuvels nabij de provincie Artemisa. In 2010 kwamen 68 mensen om het leven toen een vlucht van het Colombiaanse Santiago naar Cuba neerstortte op het eiland.

Vliegtuigmaatschappij Cubana heeft de laatste maanden een aantal vliegtuigen uit dienst genomen vanwege mechanische problemen. Daardoor worden vluchten geregeld vertraagd en geannuleerd. De Cubaanse vice-president Salvador Valdes Mesa had donderdag een ontmoeting met bestuurders van Cubana om te bekijken wat de onderneming hieraan kon doen.

Dit bericht wordt uitgebreid.