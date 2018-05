Cao-akkoord met deel bagagepersoneel Schiphol

Vakbond FNV Luchtvaart heeft donderdagavond een akkoord bereikt met twee van de drie bagageafhandelaars op Schiphol over een nieuwe cao. FNV sloot een overeenkomst met Menzies Aviation en Swissport Handling. Dat laat FNV vrijdagochtend weten. Medewerkers van de afhandelbedrijven voerden de afgelopen weken actie op de luchthaven voor betere werkomstandigheden.

De partijen hebben overeenstemming bereikt over een cao voor de hele sector die per 1 januari 2020 ingaat. Daarin zijn afspraken gemaakt over het streven naar een basissalaris van 130 procent van het minimumloon. Ook moeten werknemers beter beschermd worden bij contractwisseling tussen de afhandelingsbedrijven.

Salarisstijging

Daarnaast zijn ook afzonderlijke afspraken gemaakt met de twee bedrijven. Het personeel van Swissport krijgt de komende twee jaar 5 procent meer loon. Bij Menzies krijgt het personeel 5,5 procent meer loon in de komende twee jaar. Ook krijgen de medewerkers een eenmalige bonus van 600 euro bij Menzies en 420 euro bij Swissport.

De medewerkers van Swissport die tien jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd zitten, hoeven geen nachtdiensten meer te draaien. Ook wordt het aantal nachtdiensten beperkt tot maximaal negen per maand. Beide bedrijven hebben ook toegezegd een onderzoek in te stellen naar de werkdruk en roosters. De afspraken gelden voor de 1.200 mensen die werken bij Menzies en Swissport.

Dreigende acties

Het derde bedrijf, Aviapartner met 450 werknemers, tekende niet. Volgens vakbondsbestuurder Asmae Hajjari hadden de onderhandelaars geen mandaat. “Dat frustreerde de onderhandeling enorm en hun gedrag was een belediging voor hun personeel en de FNV,” laat Hajjari weten in een verklaring. Zij dreigt met acties als Aviapartner zich niet aansluit bij de afspraken. “Voor de leiding van Aviapartner hebben we de volgende boodschap: Sluit u aan bij de gemaakte afspraken en kom tegemoet aan de eisen van de FNV-leden bij Aviapartner.”

Het personeel van de bagageafhandelaars voerden de afgelopen weken meerdere keren actie op Schiphol voor betere arbeidsomstandigheden en meer loon. Zo hielden ze stiptheidsacties en legden ze meerdere malen het werk neer.