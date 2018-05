Alle Chileense bisschoppen bieden ontslag aan bij paus

Alle bisschoppen van Chili hebben hun ontslag aangeboden aan het eind van een vierdaags crisisberaad met paus Franciscus over een misbruikschandaal binnen de katholieke kerk in het land. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat bisschoppen zo massaal hun ontslag aanbieden. Dat meldt persbureau Reuters.

“We hebben ons lot in de handen van de Heilige Vader gelegd en zullen het aan hem overlaten om vrijelijk een besluit te nemen”, aldus de 31 actieve en drie voormalige bisschoppen in een verklaring. Daarin bieden zij ook hun excuses aan aan de slachtoffers van het seksueel misbruik en aan de paus voor het schandaal. Het is nog onduidelijk of de paus het ontslag accepteert.

Seksschandaal

De zaak draait om bisschop Juan Barros, die ervan wordt beschuldigd een seksschandaal binnen de kerk met de mantel der liefde te hebben bedekt. Barros zou jarenlang getuige zijn geweest van seksueel misbruik van minderjarigen door de pedofiele priester Fernando Karadima.

Karadima was de mentor van vier bisschoppen, onder wie Barros, voordat hij promotie maakte binnen de kerk. De priester werd in 2011 na een onderzoek door het Vaticaan schuldig bevonden aan seksueel misbruik van vele minderjarige jongens in de Chileense hoofdstad Santiago in de jaren zeventig en tachtig. Karadima ontkent

Onderzoek

Tijdens een bezoek aan Chili in januari van dit jaar verdedigde paus Franciscus bisschop Barros nog. De paus noemde de beschuldiging dat Barros het schandaal in de doofpot zou proberen te stoppen “laster”. Hoewel hij later excuses aanbood voor zijn woordkeuze en toon, bleef de paus volhouden dat Barros onschuldig is.

Maar eenmaal terug in Rome stuurde hij aartsbisschop Charles Scicluna van Malta naar het Zuid-Amerikaanse land om onderzoek te doen. Die ging in gesprek met de slachtoffers, ooggetuigen en andere leden van de kerk. Het resultaat was een stevig rapport, dat nu tijdens het crisisberaad in Santiago werd besproken.

In het rapport worden de bisschoppen beschuldigd van een doofpot-affaire. Franciscus noemde de gehele Chileense kerk verantwoordelijk voor het verlies van geloofwaardigheid van de katholieke kerk door “ernstige tekortkomingen” bij de omgang met misbruik.

De afgelopen dagen werd er al in de media gespeculeerd over het ontslag van verschillende priesters, maar die berichten waren nog niet bevestigd.

Niet vervolgd

Priester Karadima, nu 87 jaar en wonend in een verzorgingshuis in Chili, heeft vervolging voor het misbruik ontlopen. Volgens de rechter was er genoeg bewijs, maar was het misbruik namelijk te lang geleden voor een veroordeling. De kerk heeft Karadima veroordeeld tot een leven van boetdoening en gebed. Zelf ontkent Karadima nog altijd.