Zo maak je een vergadering nuttig

Ben Tiggelaar is gedragsonderzoeker, trainer en publicist. Hij schrijft elke week over management en leiderschap.

‘Bij ons leiden de managers geen vergaderingen meer. Dat wordt nu gedaan door mensen die daar echt goed in zijn.” Ik spreek met een werknemer van een groot adviesbureau, over hoe je vergaderingen de moeite waard kunt maken. Vergaderingen zijn geweldig belangrijk. Ze bieden je de kans om te werken aan onderling vertrouwen, te leren van elkaar, om echt creatief te zijn. In theorie dan. Want in het echt zijn veel vergaderingen helaas saai en nutteloos.

Misschien dat veel mensen vergaderen daarom ook gewoon een vervelende bezigheid zijn gaan vinden. Misschien dat je daarom nooit een manager vol trots hoort vertellen dat hij naar een masterclass ‘vindingrijk vergaderen’ is geweest, of iets dergelijks.

Maar wat is het nut van een MBA of – noem iets – een ‘learning journey op het gebied van transformationeel leiderschap’, als je het leiden van de wekelijkse teamvergadering nog niet eens onder de knie hebt?

Daarom vandaag: drie vaak vergeten, oersimpele basics voor besprekingen.