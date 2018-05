Zeven vragen over voltooid leven, de wet en de middelen

Mensen die hun leven als ‘voltooid’ beschouwen en het om die reden willen beëindigen, zijn in principe nog relatief gezond maar vinden dat hun leven geen waarde meer heeft. Deze mensen komen niet in aanmerking voor euthanasie. Dat is volgens de Nederlandse wet alleen toegestaan voor mensen die ‘ondraaglijk’ en ‘uitzichtloos’ lijden en wordt uitgevoerd door een arts. Vorig jaar kregen in Nederland ruim 6.500 mensen euthanasie – 4,4 procent van alle overlijdensgevallen in ons land.

Artsen kunnen strafbaar zijn als ze iemand euthanasie verlenen die niet ‘ondraaglijk en uitzichtloos’ lijdt. Voor nog – redelijk – gezonde mensen die zeggen hun leven ‘voltooid’ te vinden en om die reden te willen sterven, is euthanasie in principe niet toegestaan. Het zelf importeren of exporteren van dodelijke middelen is illegaal – de douane neemt ze soms in beslag.

Euthanasie wordt in bijna 90 procent van de gevallen toegepast bij een terminaal zieke patiënt, bijvoorbeeld iemand die kanker heeft in een gevorderd stadium. Er zijn ook steeds meer mensen die vanwege een psychische ziekte (vorig jaar 83 mensen), dementie (vorig jaar 169 mensen) of een ‘stapeling van ouderdomsklachten’ (bijvoorbeeld blindheid, doofheid, incontinentie – vorig jaar 293 mensen) euthanasie krijgen. Tot enkele jaren terug kwam dat nog nauwelijks voor.

Sinds 2002 is in Nederland de euthanasiewet van kracht. De Hoge Raad oordeelde dat het in de wet genoemde ‘ondraaglijk’ en ‘uitzichtloos’ lijden waarbij deze wet euthanasie toestaat, moet zijn veroorzaakt door een ziekte of aandoening.

Er is wereldwijd eigenlijk maar één onderzoek naar de achtergrond van mensen die zeggen hun leven ‘voltooid’ te vinden. Dat is het promotieonderzoek van Els van Wijngaarden, die werkt aan de Universiteit voor Humanistiek. Ze nam 25 diepte-interviews af van mensen die zeiden hun leven voltooid te vinden. Van Wijngaarden ontdekte dat gevoelens van voltooid leven vaak ambivalent zijn. De gevoelens kunnen sterker of zwakker worden door de tijd, en zouden soms inderdaad veroorzaakt worden door eenzaamheid of het gevoel er niet meer toe te doen.

Hierover bestaat geen betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek.‘Voltooid leven’ is ook een erg lastig begrip, omdat niet altijd duidelijk is wat het precies inhoudt. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) onderzocht enkele jaren terug zeventig casussen van mensen die zeiden hun leven als voltooid te beschouwen. De helft van deze mensen bleek te kampen met wat gezien kan worden als een ‘stapeling van ouderdomsklachten’. Zij zouden dus volgens de wet euthanasie kunnen krijgen. Niemand van hen kreeg dat daadwerkelijk, omdat artsen terughoudend waren uit angst voor vervolging.

Uit een enquête van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) in 2016 onder 3.000 leden, bleek dat 7 procent van hen dodelijke middelen in huis had.

In het eerste half jaar van 2017 zochten 70.000 mensen via de website van de NVVE naar informatie over ‘humane zelfdoding’, stelt die organisatie.

Het is niet bekend hoe vaak dit voorkomt, omdat niemand het registreert. Volgens de derde evaluatie van de euthanasiewet, vorig jaar gepubliceerd, overleden in 2015 ongeveer 280 Nederlanders door zelf middelen op te sparen of die in het buitenland te kopen.

Er zijn mensen die zelf aan dodelijke middelen proberen te komen. Het Vredige Pil-handboek, de Nederlandse vertaling van het Peaceful Pill Handbook (2006), heeft een lijst met buitenlandse adressen waar dodelijke middelen gekocht kunnen worden. Dat kan via postorderservice vanuit bijvoorbeeld China, of door naar landen als Peru of Mexico te reizen.

Het is de afgelopen jaren een handvol keren voorgekomen dat echtparen samen euthanasie kregen. Alleen als ze allebei ondraaglijk en uitzichtloos lijden – en bijvoorbeeld toevallig in dezelfde fase van een ziekteproces zitten – is euthanasie op dezelfde datum mogelijk. Er is een aantal gevallen bekend van paren die, zoals Beverly en Athol Whiston, samen uit het leven stappen met ‘eigen middelen’. Marieke Liem van de Universiteit Leiden, die onderzoek heeft gedaan naar ‘suïcidepacten’, waarschuwde er toen in het Dagblad van het Noorden voor daar geen geromantiseerd beeld over te koesteren: „Het komt vast voor dat enkele echtparen er samen voor kiezen om eruit te stappen. Tot de dood hen scheidt. Maar vaak zie je bij partnerdodingen onder ouderen een vorm van altruïsme. De ander kan niet meer leven als ik er niet meer ben. En die persoon maakt dan een keuze voor de partner.”

Hoe ‘betrouwbaar’ is een zelfgekocht dodelijk poeder of drankje?

Er zijn verschillende drankjes, poeders en pillen in omloop – in verschillende landen over de hele wereld. Eén antwoord geven op deze vraag is daarom moeilijk. Het is vaak onmogelijk na te gaan wat er precies in de flesjes zit, of de middelen betrouwbaar zijn en hoe het zit met de houdbaarheidsdatum.

Het is verboden dodelijke middelen vanuit het buitenland in te voeren, en ook om ze op zuiverheid te laten testen door een laboratorium. Het is dan ook niet altijd duidelijk of dit soort middelen leidt tot de beloofde ‘humane’ dood.

De wetenschapsredactie van NRC deed afgelopen februari onderzoek naar de dodelijke middelen die de Coöperatie Laatste Wil van plan was dit jaar in omloop te brengen en waarvoor zoveel belangstelling was. Daaruit bleek dat het middel geen ‘waardige’ dood garandeerde, zoals de coöperatie wel beloofde.