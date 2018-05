Zembla-journalist mag jaar lang UMC Utrecht niet in

Zembla-journalist Ton van der Ham mag tot april volgend jaar niet meer in het UMC Utrecht komen. Het ziekenhuis heeft hem een officiële ontzegging gestuurd, maakte Zembla donderdag bekend. Aanleiding is een conflict tijdens een lezing vorige maand, waardoor Van der Ham uiteindelijk een paar uur in de cel belandde.

In de ontzegging, online gezet door Zembla, staat dat Van der Ham alleen nog in het ziekenhuis welkom is “indien hij spoedeisende of acute psychiatrische hulp nodig heeft”. Als Van der Ham toch het ziekenhuis binnengaat, wordt hij volgens het document “aangehouden en overgedragen aan de politie’. Het UMC zegt in een telefonische reactie tegen het tv-programma dat de officiële ontzeggingsbrief “de gebruikelijke gang van zaken” is als iemand de toegang tot het gebouw wordt ontzegd.

Een maand geleden werd Van der Ham aangehouden nadat er tijdens een evenement in het ziekenhuis ruzie was ontstaan tussen hem en UMC-woordvoerder Eric Trinthamer. Van der Ham was aanwezig bij een beladen lezing van kankerpatiënte Adrienne Cullen, die zou vertellen over een medische misser in het ziekenhuis. Haar verhaal zou onder meer gaan over de zwijgcultuur in het UMC.

‘Agressief gedrag’

Van der Ham en Trinthamer hebben allebei een andere lezing van wat er precies is gebeurd. Van der Ham mocht niet filmen, maar bracht toch zijn camera mee toen hij hoorde dat andere omroepen wel toestemming hadden om beelden te maken. Omdat hij zijn filmapparatuur alsnog had meegenomen, wilde Trinthamer de journalist uit de zaal weren. Die zou zich daarop agressief en “briesend” hebben gedragen. Van der Ham ontkent dat.

Uiteindelijk kreeg Van der Ham mede op inspraak van Cullen de gelegenheid om achteraf een interview met haar af te nemen. Zo ver kwam het echter niet, want net na de lezing kreeg Trinthamer van de bewaking te horen dat Van der Ham bezoekers stond te filmen. Zonder toestemming, die de Zembla-verslaggever niet had, is dat verboden. Ook deze beschuldiging ontkent Van der Ham.

De beveiliging voerde Van der Ham daarna af en droeg hem over aan de politie. Na enkele uren in de cel kwam hij vrij. Tegen Van der Ham zei het UMC donderdag dat het de aangifte wegens huisvredebreuk die het na het incident deed, niet gaat intrekken.