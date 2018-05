Net wanneer ik als 83-jarige het fietsendeurtje uitkom, passeert een moeder met een klein meisje, dat met een ernstige stem aan haar moeder vraagt: „Mam is dat nu een oma?”

