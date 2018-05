YouTube lanceert muziekdienst

YouTube lanceert volgende week YouTube Music, een aparte muziekdienst van het videoplatform. Daarmee krijgen muziekstreamingdiensten als Spotify en Apple Music er een geduchte concurrent bij. Ook wordt de abonneedienst YouTube Red uit 2015 hernoemd naar YouTube Premium, en twee dollar per maand duurder, maakte het bedrijf woensdagavond bekend.

De app en de desktopversie van YouTube Music zijn vanaf dinsdag beschikbaar in de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Mexico en Zuid-Korea. De komende weken komen daar veel Europese landen bij. Wanneer de dienst naar Nederland komt kan een woordvoerder van Google Nederland nog niet zeggen, maar hij verwacht nog dit kalenderjaar.

Volgens de International Federation of the Phonographic Industry was YouTube vorig jaar verantwoordelijk voor bijna de helft van de tijd die aan het luisteren naar muziek wordt besteed. De IFPI zei wel dat YouTube artiesten beter moet betalen; YouTube zou makers slechts eentwintigste uitbetalen van wat Spotify uitkeert.

Ontspannen muziek op het vliegveld

Het videoplatform van Google introduceert met YouTube Music gepersonaliseerde afspeellijsten, gebaseerd op de luistergeschiedenis en andere gegevens, zoals locatie. Zo zegt het bedrijf op het vliegveld meer ontspannen muziek uit te kiezen en in de sportschool muziek met een sterkere beat. Naast de nummers zijn ook de videoclips op YouTube Music te zien, evenals liveregistraties van concerten.

De nieuwe muziekdienst is gratis, maar gebruikers kunnen ook kiezen voor een betaalde versie: YouTube Music Premium, voor 9,99 dollar per maand. Die prijs is even hoog als bij Spotify en Apple Music. Betalende gebruikers krijgen geen advertenties te zien, kunnen nummers downloaden uit de app en op de achtergrond blijven beluisteren als ze andere apps gebruiken.

Abonnees van Google Play Music, dat immers van hetzelfde moederbedrijf is, hoeven niet extra te betalen voor het lidmaatschap. Uiteindelijk zal Google Play Music in YouTube Music opgaan, al is dat nog niet officieel bekendgemaakt. Vorig jaar gingen de ‘muziekteams’ van Google en YouTube al samen. “De app van Google Play Music zal geen geen nieuwe functies meer krijgen, dus je voelt wel aan welke kant het opgaat”, zegt de woordvoerder van Google.

Eigen shows

Omdat de muziekdienst wordt toegevoegd aan de betaalde versie van YouTube, wordt die duurder. Waar YouTube Red nog 9,99 dollar per maand kostte, moeten nieuwe gebruikers van YouTube Premium 11,99 betalen. Voor bestaande YouTube Red-abonnees blijft de prijs hetzelfde, belooft YouTube. Met Premium krijgen abonnees toegang tot door YouTube geproduceerde shows en kunnen ze video’s offline bekijken. Ook is deze dienst advertentievrij. YouTube Red/Premium is ook nog niet beschikbaar in Nederland.

De popsterren van deze generatie worden niet gelanceerd op radio of tv maar op YouTube, waar ze hun doelgroep rechtstreeks online bereiken. Lees: Lancering jonge popsterren nu via YouTube

Net als andere videoplatformen zoals Netflix en Videoland, zet YouTube in op ‘eigen’ producties. Begin deze maand begon de comedyserie Cobra Kai, gebaseerd op The Karate Kid-films. In januari ging Step Up: High Water in première, een spin-off van de populaire dansfilmreeks Step Up. Volgende maand komt de sciencefiction-thrillerserie Impulse, gebaseerd op het gelijknamige boek van Steven Goul, op YouTube en later dit jaar krijgt YouTube-persoonlijkheid Liza Koshy haar eigen comedyserie met Liza On Demand. In Nederland zijn nog geen plannen om eigen producties te maken, zegt de woordvoerder van Google.