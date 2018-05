Wilders wraakt wederom rechters in zaak over ‘minder-Marokkanen’-uitspraak

En wéér ligt het proces tegen PVV-leider Geert Wilders stil. Opnieuw wraakt hij rechters, nu drie tegelijk en in hoger beroep, in de rechtszaak over zijn minder-Marokkanen-uitspraak uit 2014.

Wilders zei op donderdagmiddag, op de eerste zittingsdag van het hoger beroep, dat hij van het gerechtshof Den Haag geen ,,eerlijk proces” meer kon verwachten, omdat de rechters geen onderzoek wilden toelaten naar de uitspraken die D66-leider Alexander Pechtold eerder had gedaan over Russen (,,Ik moet de eerste nog tegenkomen die uit zichzelf een fout rechtzet”). Wilders zei dat dat wel ,,het minste” was geweest wat de rechters hem hadden kunnen toestaan.

Aangiftes

Er waren begin dit jaar aangiftes gedaan tegen Pechtold, maar het Openbaar Ministerie in Amsterdam had beslist om hem niet te vervolgen en Wilders wilde uitgezocht hebben waarom dat zo was. Niet omdat hij vindt dat Pechtold wél veroordeeld had moeten worden, maar omdat hij vindt dat de uitspraken van hem en Pechtold vergelijkbaar zijn en ze dus allebei niet veroordeeld horen te worden. Zijn advocaat had ook hoogleraar strafrecht Theo de Roos willen horen – die had de uitspraken van Pechtold discriminerend genoemd.

Het gerechtshof in Amsterdam vormt nu een zogenoemde ‘wrakingskamer’ met drie rechters die zich gaan buigen over het wrakingsverzoek. Tot die tijd is het proces in hoger beroep geschorst. Mogelijk komt die wrakingskamer op donderdagavond al bij elkaar.