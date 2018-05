Volg hier live het hoger beroep tegen Wilders

PVV-leider Geert Wilders staat donderdagochtend terecht in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, waar het hoger beroep over zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraken is begonnen. Advocaat Geert-Jan Knoops zei bij aanvang van de zaak dat het hoger beroep uitgesteld moet worden, omdat de PVV-leider meer tijd nodig heeft voor onderzoek naar de aangiftes.

Een eerder verzoek daartoe werd afgewezen. Verder zet advocaat Knoops de zaak van zijn cliënt af tegen een uitspraak van D66-leider Alexander Pechtold rondom de kwestie-Zijlstra. Pechtold zei in een interview: “Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fout rechtzet.” Knoops probeert daarmee het punt te maken dat als Pechtold voor die uitspraak niet vervolgd is, Wilders ook niet vervolgd zou moeten worden.

Geen straf

In 2016 oordeelde de rechtbank dat Wilders zich met zijn uitspraken schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. Hij kreeg echter geen straf opgelegd van de rechtbank in Den Haag. Zowel het Openbaar Ministerie (OM) als Wilders gingen in hoger beroep.

Het OM vindt dat Wilders ook veroordeeld moet worden voor het aanzetten tot haat. Wilders zelf zegt dat zijn uitspraken vallen binnen de vrijheid van meningsuiting en noemde de rechtbank in Den Haag destijds een “neprechtbank”.

6.500 aangiften

Tijdens een partijbijeenkomst rond de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 vroeg de PVV-politicus zijn aanhangers of er meer of minder Marokkanen in Nederland moeten zijn. Zijn aanhangers scandeerden “minder, minder, minder”, waarna Wilders zei: “Dan gaan we dat regelen.” Een week eerder deed hij een soortgelijke uitspraak in een interview met de NOS. Er werden vervolgens bijna 6.500 aangiften gedaan.

Een paar dagen na de partijbijeenkomst nuanceerde Wilders zijn uitspraak enigszins door in een interview en een persconferentie te zeggen dat hij uitsluitend criminele Marokkanen wil uitzetten. Wel weigerde hij zijn uitspraken terug te nemen of zijn excuses ervoor aan te bieden.

Den Haag-verslaggever Petra de Koning doet vanuit de extra beveiligde rechtbank in Schiphol verslag van de zaak. In totaal zijn er elf zittingsdagen gepland.

