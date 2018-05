Universiteiten voor de rechter gedaagd om Engels in collegezaal

De vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) daagt de universiteiten van Twente en Maastricht en de Inspectie van het Onderwijs voor de rechter. Dat meldt Nieuwsuur donderdagavond. De onderwijsinstellingen zouden de wet overtreden door Engels te gebruiken als voertaal, terwijl daar geen geldige reden voor is. De Inspectie zou op haar beurt verzuimen daar iets tegen te doen.

Volgens BON staat in de wet dat universiteiten de Nederlandse taalvaardigheid van Nederlandse studenten moet bevorderen. “Dit doe je niet als je de opleiding in het Engels aanbiedt”, zegt BON-voorzitter en universitair docent aan de Vrije Universiteit Ad Verbrugge tegen Nieuwsuur.

De vereniging vindt dat het toenemende gebruik van Engels als voertaal in het hoger onderwijs veel problemen oplevert. De “doorgeslagen verengelsing” zorgt bijvoorbeeld voor een “afname van de Nederlandse taalvaardigheid van studenten”, “vergroot de maatschappelijke tweedeling tussen hoger lager opgeleiden” en leidt tot “een algemene verschraling van onze taal”. Dergelijke zorgen staan te lezen in de dagvaarding die de advocaat van BON naar de drie beklaagden heeft gestuurd. Het document is in bezit van NRC.

‘Gevolgen voor andere universiteiten’

BON wil met de gang naar de rechter bereiken dat de universiteiten de voertaal van hun opleidingen niet langer mogen veranderen in Engels. Daarnaast eist de vereniging dat de Inspectie een onderzoek begint naar de verengelsing in Twente en Maastricht. BON pakt juist deze twee instellingen aan, omdat het gebruik van het Engels daar het verst zou zijn doorgevoerd. “Maar het speelt overal. Als de rechter ons in het gelijk stelt, zal de uitspraak ook gevolgen hebben voor andere universiteiten”, aldus Verbrugge.

Veel universiteiten beginnen Engelstalige opleidingen. Maar de buiten- en binnenlandse studenten mengen niet, schreef NRC vorige week. De verengelsing lijkt vooral een remedie tegen dalende studentenaantallen.

De gedaagde universiteiten zeggen tegen Nieuwsuur dat ze de rechtszaak met vertrouwen tegemoet zien. Twente zegt zich “zorgvuldig” aan de wet te houden. Maastricht is “overtuigd van de meerwaarde van internationalisering voor de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek”. De Inspectie zegt tegen het tv-programma dat ze als onderdeel van een onderzoek naar internationalisering al kijkt naar het taalbeleid van universiteiten.

BON kondigde de stap naar de rechter twee maanden geleden al aan. Volgens Verbrugge was de stap noodzakelijk omdat de “politiek niets doet” aan het probleem. Hij zei toen tegen NRC te willen procederen tegen instellingen “waar wetenschappelijk en maatschappelijk geen enkele reden is om tot het Engels over te gaan en waar de nadelen van het Engels evident zwaarder wegen dan de voordelen”.