Twee arrestaties in onderzoek mesaanval Parijs

De Franse politie heeft donderdag twee jonge vrouwen aangehouden in het onderzoek naar de jihadistische mesvaanval van afgelopen zaterdag in Parijs. Het gaat om mensen uit de omgeving van de vermoedelijke dader en van de verdachte die zondag al werd aangehouden, meldt persbureau AFP.

Beide vrouwen zijn negentien jaar oud, melden bronnen die op de hoogte zijn van het onderzoek aan de Franse krant Le Parisien. Het tweetal zou met elkaar bevriend zijn en werd opgepakt in of nabij Parijs. De ene arrestante zou een religieus huwelijk hebben gehad met Abdul Hakim A., de zondag opgepakte vriend van vermoedelijke dader Chamzat Azimov. Ze zou ook geprobeerd hebben uit te reizen naar Syrië.

Bij de aanval, op zaterdagavond in de buurt van een populair uitgaansgebied in Parijs, viel één dode. Donderdag maakte de Franse justitie bekend dat er vijf mensen gewond zijn geraakt, en niet vier zoals eerder gemeld werd. Hoofdverdachte Azimov werd ter plekke door de politie doodgeschoten.

Banden met IS

Azimov had geen strafblad, maar stond wel op de radar bij de Franse inlichtingendiensten als geradicaliseerde moslim. Hij zou banden hebben met jihadisten die terreurbeweging IS steunden. Tijdens de aanval riep hij volgens getuigen “Allahu Akhbar” (“God is de Grootste”). IS eiste de aanval op. Het is niet duidelijk of de geboren Tsjetsjeen Azimov daadwerkelijk opdracht heeft gekregen van IS, of dat hij enkel geïnspireerd was door de beweging.

Bij het doorzoeken van de woning van Azimovs vriend Abdul Hakim A. vond de politie volgens de Franse justitie zeven telefoons. De laptop van A. lag er niet meer: die zou hij net die ochtend zijn verloren. Wel is uit onderzoek gebleken dat A. zijn zus vlak voor de aanval een berichtje stuurde met een jihadistisch liedje dat ook vaak wordt gebruikt door IS.