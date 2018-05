Oosterse notensalade

Iedere salade knapt op van lekkere noten. In dit recept hebben de noten de hoofdrol. Makkelijk te maken en een smakelijke en welkome variant op de eeuwige bladsla-salade.

Rooster achtereenvolgens de pijnboompitten, pecannoten en sesamzaadjes in een droge koekenpan totdat ze goudbruin kleuren. Schud regelmatig om aanbranden te voorkomen. Een beetje zwart blakeren is bij de pecannoten niet erg. Wees op je hoede bij het roosteren van de sesamzaadjes, want die ploppen alle kanten op. Laat de noten, pitten en zaden volledig afkoelen en bewaar in een luchtdicht bakje totdat je de salade serveert.

Snijd de chilipepers in ringen, desgewenst ontdaan van de pitjes. Snijd de witte kool in reepjes en de lente-ui in ringetjes. Meng in een schaal de chilipepers, lente-uitjes, kool en taugé. Klop de azijn, olie, suiker en sojasaus tot een lobbige dressing. Schep net voor opdienen alles door elkaar. De salade blijft in de koelkast een dag lekker.