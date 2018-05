Sharon Dijksma (PvdA) wordt wethouder in Amsterdam

Sharon Dijksma wordt wethouder in Amsterdam. Dat laat de Partij van de Arbeid (PvdA) donderdag in een verklaring weten. De partij heeft haar voorgedragen voor de portefeuille Verkeer & Vervoer, Water en Luchtkwaliteit. Dijksma zit nu voor de PvdA in de Tweede Kamer.

De benoeming van Dijksma is onder voorbehoud dat de coalitieonderhandelingen goed verlopen. De formatiebesprekingen tussen GroenLinks, D66, de PvdA en SP voor een nieuw stadsbestuur zijn nog bezig maar de PvdA heeft het nieuws vast bekend gemaakt omdat de partij “vertrouwen heeft in het verloop van de bespreking”.

Dijksma zegt dat de “uitdagingen voor Amsterdam groot” zijn. “Deze fantastische metropool moet tegelijk leefbaar, bereikbaar en dynamisch blijven. Met als doel een beetje meer zuurstof te realiseren voor alle Amsterdammers.” Ook zegt ze ernaar uit te kijken om in Amsterdam te gaan wonen.

“Ik krijg de gelegenheid om met mijn gezin samen te gaan wonen en werken in dezelfde stad. De overstap vanuit Enschede naar Den Haag hebben ze niet willen maken, maar code 020 did the trick.”

Met haar vertrek naar Amsterdam verlaat Dijksma de Kamer. “Ik ben heel erg verknocht aan onze fractie, heb er mijn ziel aan verbonden,” zegt ze. “Ik zal met weemoed afscheid nemen, maar niemand is onmisbaar. Ze redden het echt wel, ik heb daar alle vertrouwen in.”

Partijvoorzitter Lodewijk Asscher noemt Dijksma “een van de beste bestuurders die de PvdA heeft”. Dijksma was van 2012 tot 2015 staatssecretaris van Economische Zaken en van 2015 tot 2017 staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Met het vertrek van Dijksma uit de Kamer is John Kerstens de eerstvolgende op de kandidatenlijst. Kerstens zat tussen 2012 en 2017 al namens de PvdA in de Kamner en was daarvoor voorzitter van FNV Bouw.