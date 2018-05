Sam Bennett wint twaalfde rit Giro

Sam Bennett heeft donderdag de twaalfde etappe van de Giro d’Italia gewonnen. Het is de tweede ritzege van de 27-jarige Ierse renner van Bora-Hansgrohe in deze Ronde van Italië. Danny van Poppel van de Lotto-Jumbo-ploeg finishte als tweede.

De twaalfde etappe was er een voor sprinters: de 214 kilometers tussen Osimo en het voormalige Formule 1-circuit van Imola waren zo goed als vlak. Achter Van Poppel en Bennett kwam de Italiaanse Niccolo Bonifazio als derde binnen. Simon Yates (Mitchelton-Scott) behoudt de roze trui. Net als Tom Dumoulin finishte hij in de eerste groep. In het algemeen klassement verandert er daardoor niets: de afstand van Dumoulin tot de Brit blijft 47 seconden.

De dertiende etappe vrijdag gaat van Ferrara naar Nervesa della Battaglia. Die is 180 kilometer lang en, net als die van donderdag, behoorlijk vlak.

Correctie (17 mei 2018): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Bennett de twaalfde ronde had gewonnen. Dat klopt niet: hij heeft de twaalfde rit gewonnen. Dit is aangepast.