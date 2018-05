Maatschappelijk debat

Over de hele wereld gaan ouderen net als Beverly en Athol Whiston op zoek naar euthanatica. Ruim een half jaar geleden beschreef NRC deze ‘achterkant’ van euthanasie, waarbij mensen zich verlaten op handboeken en ‘levenseindeconsulenten’ – in Nederland zijn er ongeveer zestig.

In Nederland is een hoogoplopende politieke en maatschappelijke discussie over voltooid leven. Het gaat om mensen die willen overlijden terwijl ze nog gezond zijn. Zij maken geen kans op euthanasie volgens de wet, omdat daarvoor „ondraaglijk” en „uitzichtloos” lijden geconstateerd moet worden door een arts.

Dit jaar bereikte de discussie in ons land een hoogtepunt. De Coöperatie Laatste Wil, die claimde een eenvoudig verkrijgbaar en vredig ‘laatstewilmiddel’ te hebben gevonden, kreeg in een paar maanden tijd tienduizenden aanmeldingen. De eerste duizend mensen zouden hun dodelijke poeder in april krijgen, totdat het Openbaar Ministerie ingreep en de organisatie haar activiteiten staakte.

Zo mislukte de eerste poging tot legale verspreiding van een ‘laatstewilmiddel’. Maar, zo voorspelden deskundigen: de roep om een humaan middel om te sterven in eigen regie is niet verdwenen.

Het verhaal van Beverly en Athol laat zien wat het kan betekenen voor betrokkenen en nabestaanden om te kiezen voor het overlijden met een zelf aangeschaft dodelijk middel. Daarover is nog zeer weinig bekend, net als over de achtergronden en motivatie van mensen die zeggen een ‘voltooid leven’ te hebben.

Het is niet exact bekend hoeveel mensen, zoals Beverly en Athol, overlijden met zelf aangeschafte middelen - niemand registreert het. In de derde evaluatie van de euthanasiewet, van vorig jaar, staat dat in 2015 naar schatting 300 Nederlanders een einde aan hun leven maakten met zelf opgespaarde of in het buitenland aangeschafte middelen. Dat een echtpaar samen uit het leven stapt en daarvoor naar het buitenland reist komt vermoedelijk zeer zelden voor.