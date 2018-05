OM in hoger beroep tegen uitspraak kasteelmoord België

Het Openbaar Ministerie (OM) in Brugge heeft donderdag beroep aangetekend tegen de straffen voor de vier veroordeelden van de Vlaamse kasteelmoord. Dat meldt persbureau ANP.

De zaak houdt België al enkele jaren bezig. Dokter André Gyselbrecht (67) werd vorige maand veroordeeld tot 27 jaar cel voor het geven van de opdracht voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens - net als tussenpersoon Evert de Clercq (54). Twee andere betrokkenen uit Tilburg en Zeeland werden veroordeeld tot 21 en 15 jaar.

Het OM, dat 30 jaar cel had geëist tegen Gyselbrecht en 28 jaar tegen De Clercq, gaat niet akkoord met de opgelegde straffen. Gyselbrecht en De Clercq hadden eerder al beroep aangetekend. Alle beklaagden moeten straks voor het hof verschijnen.

Opdracht

De 34-jarige projectontwikkelaar Stijn Saelens, getrouwd en vader van vier kinderen, werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in West-Vlaanderen. Uit DNA-onderzoek is gebleken dat de inmiddels overleden Nederlandse huurmoordenaar Ronald van B. Saelens heeft vermoord. Schoonvader Gyselbrecht bekende vorig jaar de opdracht daartoe te hebben gegeven. In totaal waren er vijf mensen bij de moord betrokken.

Gyselbrecht heeft in de rechtbank verklaard dat Saelens zijn kinderen misbruikte. De schoonvader zou daarom naar het “ultieme redmiddel” gegrepen hebben. “De laatste kans om mijn kleinkinderen te beschermen.” Door zijn verklaring kreeg Gyselbrecht veel steun in de publieke opinie.