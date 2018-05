Oeuvreprijs voor bandoneonist Carel Kraayenhof

Bandoneonist Carel Kraayenhof, bekend van zijn optreden tijdens het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima, ontvangt dit jaar een Edison voor zijn oeuvre. Dat heeft de organisatie achter de Edisons, de oudste en meest prestigieuze muziekprijzen van Nederland, donderdag bekendgemaakt. De Edison Stichting kent hem de prijs toe voor zijn “buitengewone verdiensten voor de Nederlandse muziek”.

Kraayenhof (59) zal zijn oeuvreprijs in de categorie wereldmuziek op 6 juli in Rotterdam in ontvangst nemen. Eerder was al bekend dat de Braziliaanse jazzpianiste Eliane Elias de prijs wint in de categorie jazz. De Edisons in de overige twee categorieën, klassiek en pop, worden op andere momenten in het jaar uitgereikt.

Traan van Máxima

Tijdens het koninklijk huwelijk op 2 februari 2002 speelde Kraayenhof Adiós Nonino, van de Argentijnse componist Astor Piazzolla. De beroemde ‘traan van Máxima’ trok 55 miljoen tv-kijkers wereldwijd. Adiós Nonino gaat onder meer over afscheid nemen en het missen van je vader. De vader van Máxima was niet welkom bij het huwelijk als oud-minister in het Videla-regime in Argentinië. De eerstvolgende cd Street Tango werd in 2003 bekroond met de Edison Klassiek Publieksprijs.

Hoewel het koninklijk huwelijk Kraayenhof beroemd maakte, werd hij daarvoor al ontdekt en erkend in de muziekwereld. Astor Piazzolla, de ‘vader van de nieuwe tango’, nodigde hem in 1987 uit in New York om samen met hem op Broadway te spelen. Met zijn muziekgroep Sexteto Canyengue werd Kraayenhof uitgenodigd door de Argentijnse tangomuzikant Osvaldo Pugliese in Buenos Aires. Hij speelde vervolgens door heel Europa, Rusland, Korea, Indonesië, Australië en China.

Onderscheiden in Argentinië

Met bandoneonist Leo Vervelde richtte Kraayenhof in 1993 de Vakgroep Argentijnse Tango op aan het Rotterdams Conservatorium. Pugliese werd er de eerste artistiek leider. Het is nog steeds het enige conservatorium in Nederland waar tangomuziek wordt onderwezen.

Kraayenhof heeft samengewerkt met Ennio Morricone, Sting en Herman van Veen. Hij werd in 2005 onderscheiden door het Argentijnse parlement met de hoogste culturele onderscheiding en in 2012 in Nederland als Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Dit jaar viert Kraayenhof het dertigjarige jubileum van het Carel Kraayenhof Ensemble. Dat jubileum is ook meteen een afscheid van het ensemble, dat dit jaar stopt.