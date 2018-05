Meer jongvolwassenen zeggen verslaafd te zijn aan sociale media

Steeds meer jongvolwassenen zeggen zich verslaafd te voelen aan sociale media. Vorig jaar zei 29 procent van de 18- tot 25-jarigen verslaafd te zijn, in 2015 lag dit percentage nog op 19 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag. Onder mensen tussen 25 en 35 jaar ligt dit percentage een stuk lager, op ruim 16 procent.

Ook besteden jongvolwassenen steeds meer tijd aan sociale media. In 2015 was 4 procent van hen per dag vijf tot tien uur bezig met sociale media, vorig jaar lag dat percentage op 9 procent. Het percentage jongvolwassenen dat dagelijks drie tot vijf uur per dag bezig is met sociale media nam toe van 17 procent naar 29 procent. Deze groep besteedt de meeste tijd aan sociale media van alle leeftijdsgroepen.

Bang om dingen te missen

Jongvolwassenen zijn bang om dingen te missen als ze geen gebruik maken van sociale media, geeft 34 procent aan. Onder oudere gebruikers speelt dit minder en ligt het percentage op 17 procent. Ook zeggen jongvolwassenen vaker onrustig te worden als ze een binnengekomen bericht niet direct kan worden bekeken dan oudere mensen. Het percentage dat onrust ervaart ligt bij deze leeftijdscategorie op 22 procent terwijl onder oudere gebruikers 12 procent onrustig wordt. Geen toegang hebben tot het internet ervaart 37 procent als vervelend. Dit percentage ligt op 22 procent bij oudere gebruikers.

Ook maken ze zich steeds meer zorgen over het effect van sociale media op hun nachtrust. Het aantal jongvolwassenen dat vooral een negatieve invloed ervaart op de nachtrust is tussen 2015 en 2017 gegroeid van 26 naar 41 procent. Wel geven ze aan dat het een positief effect heeft op contacten met familie en vrienden.