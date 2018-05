Malevitsj Stedelijk Museum geveild voor 72,2 miljoen euro

De kunstmarkt is booming. Sotheby’s en Christie’s hebben in een week tijd in New York voor ruim twee miljard dollar (1,7 miljard euro) aan beeldende kunst verkocht. De beide veilinghuizen hadden daar nog geen tien veilingen voor nodig.

De week werd door Christie’s afgetrapt met de verkoop van de collectie van Peggy en David Rockefeller. De opbrengst van 833 miljoen dollar maakte het de duurste geveilde privé-collectie ooit.

Daarna volgden zeven succesvolle veillingen met impressionistische, moderne en hedendaagse kunst, waarbij vele veilingrecords werden gebroken. Christie’s zette ruim een half miljard meer om dan de grote concurrent, maar Sotheby’s verkocht het duurste schilderij: een naaktportret van Amedeo Modigliani uit 1917 dat voor 157,2 miljoen dollar werd verkocht.

Amedeo Modigliani, Nu couché (sur le côté de gauche), 1917



Foto Sotheby’s / AP

Amedeo Modigliani, Nu couché (sur le côté de gauche), 1917

Foto Sotheby’s / AP

De hoogste opbrengst bij Chistie’s was voor een ander naaktportret, een bloemenmeisje van Picasso dat bij David Rockefeller in zijn studeerkamer hing. Het werd voor 115 miljoen dollar gekocht door de familie Nahmad, kunsthandelaren in New York die naar verluidt zeker 800 schilderijen van Warhol bezitten. Een woordvoerder van de kunsthandel liet woensdag aan The Art Newspaper weten dat de Picasso aan Musée d’Orsay in Parijs zal worden uitgeleend.

Malevitsj

Een beeld van Brancusi bracht dinsdag bij Christie’s 71 miljoen dollar op, een schilderij van Van Gogh bijna 40 miljoen. Opvallend was ook de verkoop van een abstract schilderij uit 1916 van Kazimir Malevitsj. Dit doek behoorde tot de collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam, tot het in 2008 aan de familie van de Russische kunstenaar werd gerestitueerd.

Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren. Stuur mij NRC Cultuurgids

De erven Malevitsj lieten het schilderij direct veilen. De koper die er in 2008 bij Sotheby’s omgerekend 47 miljoen euro voor betaalde, maakte na tien jaar een enorme winst: Christie’s veilde het dinsdag voor 72,2 miljoen euro.

Het veilingfeest is nog niet afgelopen. Donderdag is bij Christie’s in New York nog een veiling met naoorlogse kunst die waarschijnlijk goed zal zijn voor een opbrengst van honderden miljoenen. Bij het aanbod zitten onder meer een Francis Bacon, twee bijzondere Andy Warhols en een groot beeld van Jeff Koons. De richtprijzen voor deze topstukken zijn vanzelfsprekend alleen „op aanvraag” beschikbaar.