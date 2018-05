Kritische belegger heeft ook concurrenten Shell in het vizier

De kritische belegger Follow This, die Shell tot een meer duurzame strategie tracht te bewegen, gaat ook andere grote oliemaatschappijen aansporen tot een groener beleid. Follow This-oprichter Mark van Baal wil met andere aandeelhouders bedrijven als Exxon, BP en Chevron op de huid gaan zitten.

„We doen dat het liefst in samenwerking met andere partijen”, zegt Van Baal in een gesprek met NRC. „We zijn nog op zoek naar nieuwe financiers om dat mogelijk te maken.”

Van Baal heeft op de aandeelhoudersvergadering van Shell dinsdag een resolutie ingediend die het concern oproept om concrete doelen te stellen om binnen het akkoord van Parijs te blijven. Inmiddels hebben verschillende grote aandeelhouders aangekondigd zich achter deze resolutie te scharen. Shell raadt de motie af, omdat het bedrijf eerder al heeft aangekondigd Parijs te steunen. Vorig jaar wist Van Baal 6,3 procent van de aandeelhouders voor de motie te laten steunen. Hij hoopt, net als vorig jaar, op een verdubbeling van de steun, „anders zou het me erg tegenvallen”.

Het indienen van zulke resoluties, waardoor bedrijven gedwongen worden openlijk stelling te nemen, is niet in alle landen voor kleine beleggers mogelijk. „Voor het Franse Total en het Italiaanse Eni moet je een grote belegger zijn. Maar bij het Britse BP en het Amerikaanse Exxon en Chevron kan het wel.”

Cruciale rol

Volgens Follow This spelen oliebedrijven een cruciale rol in de energietransitie. „Als wij de oliewereld zijn gang laten gaan, loopt het gewoon uit de hand. Tegelijkertijd hebben we die oliebedrijven ook hard nodig voor de energietransitie”, zegt Van Baal. In zijn visie kunnen alleen beleggers grote concerns bewegen om een meer duurzame weg in te slaan. „In de praktijk blijken die concerns immers machtiger te zijn dan overheden.”

Illustratief voor de cruciale rol van energiebedrijven is de strategische ommezwaai die het Spaanse Repsol mogelijk gaat maken. Volgens ingewijden die persbureau Bloomberg heeft gesproken wil Repsol niet meer groeien in olie en gas. Het bedrijf zou daarmee het eerste energieconcern zijn dat een dergelijke stap aankondigt. Repsol doet zijn toekomstplannen volgende maand uit de doeken. Olie- en gaswinning zal daarbij tot maximaal de huidige niveaus beperkt blijven, terwijl het bedrijf wil investeren in duurzame energie.

Shell steunt het akkoord van Parijs en heeft aangekondigd zijn ‘koolstof-voetafdruk’ tot 2050 te halveren. Volgens veel deskundigen is die inspanning van Shell (en de maatschappij) te gering om de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden te beperken, zoals in Parijs is afgesproken.