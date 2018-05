Israël vuurt raketten af op doelen Hamas in Gazastrook

De Israëlische luchtmacht heeft in de nacht van woensdag op donderdag luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van Hamas in de Gazastrook. Dat meldt de Israëlische krijgsmacht (IDF) via Twitter. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen.

Er zouden vier doelen zijn geraakt, waaronder verschillende gebouwen, “terroristische infrastructuur” en een militair complex waar wapens werden gemaakt. Volgens het leger gaat het om een vergeldingsactie voor beschietingen bij de Israëlische stad Sderot, op de grens met de Gazastrook. Woensdag nam een Israëlische tank ook al twee militaire complexen van Hamas onder vuur, stelt het leger.

A short while ago, IAF fighter jets struck Hamas terror targets in northern Gaza. 4 of the targets were buildings & terror infrastructure in a military compound, & 3 more were in a weapons production facility — IDF (@IDFSpokesperson) May 16, 2018

Amerikaanse ambassade

Vier dagen na de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem en de daaropvolgende geweldsexplosie, is de rust nog steeds niet wedergekeerd aan de grens tussen Israël en de Gazastrook. Maandag was de bloedigste dag in tijden. Zestig Palestijnen werden gedood tijdens protesten en zeker duizend mensen raakten gewond. Dinsdag werden nog eens twee Palestijnen gedood door Israëlische soldaten en raakten 160 mensen gewond.

Lees ook: Het is zeer kwalijk dat Israël demonstranten in Gaza met scherp beschoot, zeggen deskundigen van twee mensenrechtenorganisaties. ‘Internationaal recht met voeten getreden in Gaza’

De verhuizing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem viel samen met de zeventigste verjaardag van de staat Israël. Op 15 mei, een dag later, herdenken Palestijnen de ‘Nakba’, ofwel catastrofe, dat ze in 1948 moesten vluchten.

Protesten gaan door

Israël verdedigt het keiharde optreden van de afgelopen dagen door te beweren dat onder de demonstranten veel “terroristen” van Hamas zijn. Maar internationaal wordt verontwaardigd gereageerd. Hoewel de Amerikaanse president Trump lijnrecht achter de Israëlische premier Netanyahu blijft staan, wordt er vanuit Europa veroordelend gereageerd. Ook mensenrechtenorganisaties zeggen dat het “internationaal recht met voeten wordt getreden”.

Hamas zegt dat de protesten, die eind maart begonnen, onverminderd doorgaan, al zijn er nu veel minder Palestijnen aan de grens dan eerder deze week. De inwoners van Gaza hopen internationaal de aandacht te vestigen op de slechte omstandigheden waar zij in leven. Israël controleert namelijk de grenzen en het luchtruim, waardoor de Gazanen geen kant op kunnen.

Oorlogsmisdaden

De Palestijnse minister van buitenlandse zaken komt volgende week naar Den Haag om het nederzettingenbeleid als oorlogsmisdaad bij het Internationale Strafhof voor te leggen. Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt in een persbericht van een “apartheidsregime” noemt de nederzettingen “een gevaarlijke bedreiging voor Palestijnen”: