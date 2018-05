Haagse raad wil subsidiëring moskee As Soennah intrekken

De gemeenteraad van Den Haag wil een einde maken aan subsidiëring van activiteiten van de moskee As Soennah. Aanleiding hiervoor zijn recente onthullingen van NRC en Nieuwsuur over buitenlandse financiering en omstreden preken over gewapende jihad en vrouwenbesnijdenis. Een meerderheid van de raad zal donderdagvanavond hierover een motie indienen.

De moskee ontving sinds 2013 zo’n 50.000 euro subsidie, onder meer voor het organiseren van taallessen. Het voorstel om daar een einde aan te maken wordt gesteund door ChristenUnie/SGP, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD en CDA.

Sinds het vertrek van een radicale imam predikt de Haagse As Soennah-moskee tolerantie. Achter gesloten deuren worden andere dingen gezegd. En waarom krijgt deze moskee geld van een Koeweitse instelling die ook jihadisten in Syrië steunt? Deze Haagse moskee predikt tolerantie, maar dat is schijn

As Soennah was al langer omstreden vanwege preken van de radicale imam Fawaz Jneid. Na zijn ontslag leek As Soennah een koerswijziging in te zetten en probeerde de moskee een verbindende boodschap uit te dragen. De partijen concluderen nu “dat dit alleen een lippendienst was naar de buitenwereld”. In een verklaring schrijven ze:

“Nieuwsuur en NRC hebben klip en klaar aangetoond dat in de moskee bijvoorbeeld (de wettelijk verboden) vrouwenbesnijdenis wordt aanbevolen en de gewapende jihad in Syrië wordt goedgepraat. Dit is niet alleen mogelijk strafbaar, maar ook zo verwerpelijk, dat we zoveel mogelijk afstand tot deze organisatie moeten bewaren.”

De partijen steunen ook een oproep van de burgemeester om geldstromen uit “onvrije landen” naar de moskee te stoppen. As Soennah stond op een geheime lijst van Buitenlandse Zaken waaruit bleek dat de moskee geld had ontvangen uit Koeweit voor de verspreiding van islamitische boeken.

Het bestuur van de moskee verwierp eerder de kritiek. As Soennah zou op geen enkele manier aansporen tot geweld, en geldschieters zouden verder niets te zeggen hebben over het beleid van de moskee.