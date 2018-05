Grapperhaus improviseert over cyber en jihad

Goedemorgen! Alweer gaf Grapperhaus een verwarrend optreden. Rutte praat over zes potentiële EU-lidstaten. En bijna alle ministeries hebben een ICT-probleem.



KLUNGELENDE GRAPPERHAUS I: Een bijzonder optreden bij Pauw hield de gemoederen woensdag bezig. Ondanks dat zijn CDA er anders over denkt, zei minister Ferdinand Grapperhaus aan tafel toch naar manieren te zoeken om Nederlandse ‘kalifaatkinderen’ terug te halen uit Syrië en Irak. En toen Jeroen Pauw bij hem aandrong over wie eigenlijk verantwoordelijk is voor de cyberaanval die de Rotterdamse haven platlegde, antwoordde Grapperhaus prompt “Noord-Korea”. Woensdag moest dus een en ander worden gecorrigeerd. Het kabinetsstandpunt over de kinderen - “in principe niet actief terughalen” - is ongewijzigd, zeiden Rutte en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. En Noord-Korea was niet verantwoordelijk voor de cyberaanval Petya / NotPetya in de Rotterdamse haven. Uit dat land zou de eerdere aanval WannaCry gekomen zijn. Overigens had Nederland Noord-Korea nog niet officieel beschuldigd de mogelijke dader te zijn van die aanval.

Klungelende Grapperhaus II: De Tweede Kamer wil opheldering van Grapperhaus. Volgens PvdA’er Attje Kuiken “improviseert” hij “niet voor het eerst”, verwijzend naar zijn verwarrende uitspraken over imam Fawaz Jneid. Destijds zei Grapperhaus tegen de Kamer niets te willen doen aan de uitingsvrijheid van deze man, maar kort erna voor de cameraploegen overwoog hij het weer wel. Moet het debat eigenlijk wel om Grapperhaus gaan, vraagt columnist Tom-Jan Meeus zich af. Zijn er niet veel meer vragen te stellen over zijn ministerie Justitie en Veiligheid? In de formatie had de coalitie grote moeite om daar een nieuwe minister voor te vinden, aangezien de ene na de andere politicus er sneuvelt.

GEHAKTDAG: Op de jaarlijkse financiële dag van de waarheid bleken in 2017 geen regels overtreden bij het besteden van het belastinggeld. Goed nieuws dus, maar daarop volgde wel een lange lijst kritische noten van de Algemene Rekenkamer. Zo vond het instituut vorig jaar liefst 35 “onvolkomenheden” bij ministeries, waarvan twee “ernstig”. De Rekenkamer vindt dat ministeries in hun jaarverslagen te weinig inzicht geven, waardoor de Tweede Kamer niet goed kan beoordelen of belastinggeld goed wordt besteed. En het personeelstekort bij ministeries is nog erger geworden dan vorig jaar.

VASTGELOPEN: In het commentaar van de Algemene Rekenkamer kreeg ICT een hoofdrol. Bij liefst negen ministeries piept en kraakt de beveiliging van computersystemen, net als bij de Tweede Kamer en onderwijsorganisatie DUO. Bij de Rijksdienst Caribisch Nederland was er zelfs zo’n groot potentieel datalek dat de Rekenkamer begin april acuut moest ingrijpen. Hackers konden in potentie via de Antillen toegang krijgen tot andere Nederlandse overheidsinstellingen. Alleen de ministeries van Algemene Zaken en Sociale Zaken haalden een voldoende voor ICT. Het ministerie van Financiën scoort het slechtst, ook vanwege de honderden verschillende en hopeloos verouderde computersystemen bij de Belastingdienst.

MEER EUROPA IN DE EU: Krijgen we er zes EU-landen bij? Rutte spreekt daarover in de Bulgaarse hoofdstad Sofia met zijn EU-collega’s. Het gaat om Albanië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Macedonië, Kosovo en Servië. Gastland en voorzitter Bulgarije wil uitbreiden, maar is zelf nog een schoolvoorbeeld van een zorgenkind voor de EU. De Europese Commissie is vóór, maar vooral West-Europese landen staan niet te springen om een nieuwe uitbreidingsronde. De druk wordt opgevoerd doordat de Russen ook azen op meer invloed in het gebied. De EU-leiders zullen het ook over iets anders hebben: Trump. Rutte noemde het opzeggen van de Iran-deal “lomp”. Dat was lief vergeleken met hoe voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk zich uitsprak: “Heb je met zulke vrienden wel vijanden nodig?”

BAAN VERGEVEN: Bijzonder: voor het eerst is iemand van de ChristenUnie aanbevolen als commissaris van de koning. Het gaat om Andries Heidema in Overijssel. De huidige burgemeester van Deventer volgt Ank Bijleveld op, die is nu minister van Defensie. Overigens blijft er voor anderen genoeg te kiezen in het politieke banencaroussel.

QUOTE VAN DE DAG

“Ik denk dat mijn hoofdpersoon mij een populist zou noemen. En hij vindt dat maar niks.”

Leider van Forum voor Democratie Thierry Baudet gisteravond bij Pauw, waar hij kwam vertellen over zijn nieuwe roman.