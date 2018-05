Familie Malek F. doet aangifte tegen ggz-instelling

De familie van de 31-jarige Malek F. die op 5 mei drie mensen in Den Haag neerstak, gaat aangifte doen tegen de ggz-instelling waar hij eerder opgenomen was geweest. Dat bevestigt de advocaat van de familie na berichtgeving van het AD. De instelling zou te weinig hebben gedaan met waarschuwingen van de familie dat F. gevaarlijk was en draagt volgens de advocaat daarom schuld voor het letsel van F. en zijn slachtoffers.

De broer van F. heeft volgens advocaat Job Knoester verschillende keren gewaarschuwd voor het gedrag van zijn broer bij de instelling, het wijkteam en het meldpunt verwarde personen van de gemeente Den Haag. “Hij was verward, gewelddadig en sliep niet meer zonder mes,” zegt Knoester. “Later liep hij ook met een mes op zak.”

F. werd in februari gedwongen opgenomen. Hij had zijn huisraad uit het raam van zijn woning gegooid. Na die opname werd zijn behandeling voortgezet. De broer heeft ook daarna nog meerdere keren gewaarschuwd bij de instelling, aldus Knoester.

‘Geen incident’

Het is nog niet duidelijk wanneer de aangifte bij de politie wordt ingediend. “We zijn nu bezig met het verzamelen van het bewijs,” zegt Knoester. “Het is een ingewikkelde zaak omdat het moeilijk aan te tonen is dat het steekincident een direct gevolg is van zijn vrijlating.” Maar Knoester benadrukt dat hij de aangifte van belang vindt omdat het “niet de eerste keer is” dat een psychiatrische patiënt niet de juiste zorg krijgt. “Dit is geen incident,” zegt hij. Instellingen moeten volgens hem beter reageren op signalen dat het niet goed gaat.

Motief

In maart kwam bij de politie een anonieme melding binnen dat F. van plan zou zijn om een aanslag te plegen. Na overleg met de gemeente en de AIVD is toen besloten dat er geen reden was om de man aan te merken als terreurverdachte. Deze tip is vervolgens niet opgeslagen in het administratief systeem. De politie liet woensdag weten dat dit een menselijke fout was.

Dinsdag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat F. terroristische motieven had. Zo werd bij een huiszoeking in zijn woning geen materiaal gevonden dat zou duiden op terreur.

Het motief van F. is nog niet bekend. De familie reageerde verbaasd op de melding dat F. een aanslag zou willen plegen. Volgens Knoester herkennen zij hem niet in dit beeld.

F. stak op 5 mei op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag drie mensen neer. Zij raakten zwaargewond. Hij werd door de politie in zijn been geschoten en gearresteerd. Zijn voorarrest is dinsdag verlengd met negentig dagen.