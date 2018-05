Emmen en Sparta houden elkaar in evenwicht in play-offs

In de eerste finale van de play-offs om een eredevisieplek hebben FC Emmen en Sparta Rotterdam gelijkgespeeld. Op de Oude Meerdijk bleef het donderdagavond 0-0.

De eindstand tekent ook het spelbeeld: de wedstrijd ging gelijk op, met grote kansen voor beide teams. In de tweede helft werd nog de hulp van de videoscheidsrechter ingeroepen. Sparta-aanvaller Stijn Spierings werd naar de grond getrokken in het strafschopgebied. De videoref en scheidsrechter Allard Lindhout bekeken de beelden en concludeerden dat het geen penalty was.

De tweede wedstrijd donderdagavond in de play-offs is tussen Almere City en De Graafschap. Om 22.30 uur is die afgelopen. Zondag zijn de returns.