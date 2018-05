Ebola-uitbraak in Congo gaat ‘nieuwe fase’ in

De ebola-uitbraak in Congo is een “nieuwe fase” ingegaan nadat het virus voor het eerst in een grote stad is aangetroffen. Daarvoor waarschuwde de minister van Gezondheidszorg Oly Ilunga Kalenga woensdag, meldt Reuters. Tot nu toe waren de gevallen van ebola vooral aangetroffen in geïsoleerde gebieden.

De minister zei “zo veel mogelijk mensen te vinden die contact hebben gehad met mogelijk besmette personen.” Met de uitbraak in de stad Mbandaka wordt het volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moeilijker om het virus onder controle te krijgen. De directeur-generaal van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus noemde het een “zorgwekkende ontwikkeling”.

Mbandaka, een stad waar zo’n miljoen mensen wonen, ligt aan de rivier de Congo en is een drukbevaren transportroute door de jungle. In dit handelsverkeer kan het virus zich snel verspreiden.

Vaccin

Tot nu toe zijn 23 ebola-patiënten overleden nadat in april de eerste melding van het virus werd gedaan. Woensdag kwam de eerste lading vaccins aan in het land. De minister liet weten vanaf volgende week te beginnen met vaccineren. Het is voor het eerst dat er gebruik kan worden gemaakt van een vaccin dat bestemd is voor medisch personeel en mensen die in contact zijn geweest met patiënten.

Bram Vermeulen maakte vorig jaar een reportage over ebola in Liberia: De lessen die Liberia leerde na de ebola

Het is de negende keer dat Congo wordt getroffen door ebola sinds 1976. Bij de vorige grote uitbraak tussen 2013 en 2016 bleef het land redelijk gespaard met 49 doden. In Guinee, Liberia en Sierra Leone kwamen toen duizenden mensen om het leven.