Doelman Buffon vertrekt bij Juventus

De Italiaanse doelman Gianluigi Buffon (40) vertrekt bij Juventus. Aanstaande zaterdag zal de aanvoerder zijn laatste wedstrijd spelen voor de Italiaanse club thuis in Turijn tegen Hellas Verona. Dat heeft de voetballer woensdag tijdens een persconferentie bekendgemaakt, melden Italiaanse media.

“Zaterdag zal mijn laatste wedstrijd zijn voor Juventus. Ik denk dat het de beste manier is om dit prachtige avontuur te beëindigen”, zei Buffon. De doelman speelde al sinds 2001 voor de Italiaanse club. Buffon weet nog niet of hij verder gaat bij een andere club. Daar neemt de voetballer volgende week een beslissing over, zegt hij. Volgens Italiaanse media hebben onder meer de clubs Liverpool, Real Madrid en Paris Saint-Germain contact gezocht met Buffon.

De Italiaan won onder meer met het Italiaanse elftal het wereldkampioenschap in 2006. Eerder was zijn plan om zijn carrière te beëindigen na het WK van 2018 (wat zijn zesde zou worden) maar Italië kwalificeerde zich niet. Buffon brak door in de jaren negentig bij Parma, waarmee de keeper in 1999 de UEFA Cup won.

Afgelopen weekend werd zijn team voor de zevende keer op rij kampioen van Italië. De een na laatste wedstrijd van het seizoen speelde Juventus gelijk tegen AS Roma, wat genoeg was voor de landstitel. In een reactie noemt de club Buffon een “legendarische speler, een vaandel, een kampioen”.