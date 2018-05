Dit is de fitste man van Nederland

Jeremy Reijnders ruilde de tatami in voor CrossFit. Hij is de afgelopen jaren flink gestegen op de wereldranglijst.

Hij zou weleens de fitste man van Nederland kunnen zijn. In ieder geval is Jeremy Reijnders de beste CrossFitter die ons land rijk is. Van de tweeduizend Nederlanders die begin dit jaar meededen aan de kwalificatiewedstrijden voor de WK, de CrossFit Games, was de 23-jarige Reijnders de beste.

Voor het eerst, sinds hij begin 2015 het judo verruilde voor CrossFit. Van de ene op de andere dag. Hij was de verplichtingen van de tatami zat, en zag ook de nakende centralisatie van trainingen op Papendal niet zitten. Reijnders koos voor CrossFit, dat hij naast het judo „voor de fun” af en toe in het weekend beoefende. „Dat was een grote stap. Judo was wie ik was”, zegt Reijnders. „Maar CrossFit biedt mij meer plezier. Of in ieder geval meer uitdaging.”

Waar die uitdaging in zit? „Constant variërende functionele oefeningen uitgevoerd op hoge intensiteit.” Moeiteloos lepelt hij de definitie op van CrossFit, een vorm van fitness die midden jaren negentig ontstond in Amerika. De Brabander traint zes dagen per week in Amsterdam: minimaal één, vaak twee sessies van twee uur. En op zijn rustdag stretcht hij wat, maakt een fietstochtje of een flinke wandeling. „Lekker nog even bewegen.”

Voor hem is CrossFit veel meer dan fitness, hij beschouwt het als echte sport. „Er worden internationale kampioenschappen georganiseerd, er zijn heel veel grote sponsoren en de sporters kunnen al flink geld verdienen.” Hij zelf studeert en werkt nog naast zijn sport. Voor het laatste jaar van zijn opleiding Sportkunde reist hij op en neer naar Eindhoven. En als level 1-trainer, het instapniveau bij CrossFit, geeft hij in Amsterdam lessen voor iedereen: jong en oud, dik en dun, goede of slechte conditie. Precies dat trekt hem aan. „Een vrouw van 70 kan dezelfde work-out doen als ik en dezelfde fysieke prikkel krijgen. Alleen hef ik dan honderd kilo en zij twintig.”

Work-outs, daar draait het om. Een doorsnee training behelst een workout of the day (WOD), waarin drie elementen terugkomen: conditie, kracht en gymnastiek. Be prepared for the unknown and unknowable – een CrossFitter moet alles kunnen: rennen, roeien, touwtjespringen, gewichtheffen, push-ups, op de handen lopen. „Je kunt je niet specialiseren”, zegt Reijnders, die wanneer nodig 240 kilo tilt en de vijf kilometer ruim onder de twintig minuten loopt.

CrossFit is bedacht door het Amerikaanse echtpaar Greg en Lauren Glassman. Zij openden in 1996 de eerste CrossFit Box. Nu zijn er meer dan 14.000 officiële locaties over de hele wereld, zo’n 170 in Nederland. Het is een combinatie van conditie-, kracht- en gymnastiektraining. Er wordt gewerkt aan uithoudingsvermogen, flexibiliteit, snelheid, coördinatie, power, balans, beweeglijkheid en nauwkeurigheid. Sinds 2007 worden in de VS jaarlijks de CrossFit Games gehouden. In zeven dagen moeten de deelnemers allerlei oefeningen volbrengen, van touwklimmen tot roeien, van opdrukken tot hardlopen. De work-outs zijn altijd anders en worden kort van tevoren bekendgemaakt. De titel is al jaren dezelfde: ‘Fittest on earth’. Kwalificatie voor de Games begint online (de Open) waarna de besten meedoen aan de continentale kampioenschappen (de Regionals). In de eliteklasse plaatsen veertig mannen en veertig vrouwen zich voor de Games.

Als nummer 943 van de wereld is hij nog ver verwijderd van deelname aan de Games, waar de beste veertig mannen aan de start komen en voor de winnaar 300.000 dollar klaarligt. Nooit eerder deed een Nederlander mee aan dit toernooi in de eliteklasse. Ook voor de EK wist Reijnders geen individuele startplaats af te dwingen. Maar zijn progressie is onmiskenbaar: in 2015 stond hij nog op plaats 14.367 van de wereldranglijst.

De ranglijst bij CrossFit wordt bepaald aan de hand van de prestaties tijden de jaarlijkse kwalificaties, de zogenoemde Open. Elk jaar in februari en maart leggen over de hele wereld CrossFitters vijf weken lang verschillende oefeningen op video vast en sturen vervolgens hun score in. Reijnders: „Op donderdagavond krijg je het programma voor die week te horen. Dan heb je tot en met maandag om de work-out te doen. Die work-outs moeten worden opgenomen in één take – knippen en plakken is er niet bij.” Belangrijke voorwaarde voor een geldige kwalificatiepoging: de gewichten moeten duidelijk in beeld te zien zijn en er moet een gecertificeerd jurylid toekijken bij de oefeningen. De online competitie maakt de Open toegankelijk; dit jaar waagden meer dan 400 duizend CrossFitters een poging. „Heel tof. Iedereen kan meedoen, desnoods vanuit je eigen garage als je de juiste materialen hebt.”

Individueel zijn de Games voor Reijnders nog een toekomstdroom, in teamverband maakt hij een serieuze kans op kwalificatie. Dit weekend strijdt hij met drie teamgenoten, twee vrouwen en een man, in het Velodrom in Berlijn om een plaats op het WK. Drie dagen lang, twee work-outs per dag, voor 12.000 toeschouwers op de tribune en duizenden via de livestream. Een plaats bij de eerste vijf levert een ticket naar Amerika op.

Beelden van de CrossFit Games 2017:



Het zou van Reijnders, voor zover bekend, de eerste vegan athlete op de Games maken. Eind 2015 besloot hij over te stappen op een plantaardig dieet. Na het afscheid van judo opnieuw een ingrijpend besluit. „Ik had in een documentaire gezien dat dierlijke producten minder gezond zijn dan ik altijd had gedacht. Toen ben ik onderzoek gaan doen, heb tientallen filmpjes gekeken en artikelen gelezen.” Reijnders raakte ervan overtuigd dat hij met een ander dieet als sporter sneller progressie kon boeken.

Bramen, noten en spinazie

De eieren met spek bij het ontbijt ruilde hij in voor een smoothie met bramen, noten en spinazie ¬– „daar ga ik wel lekker op”. Hij eet geen biefstuk en kipfilet meer om de broodnodige eiwitten binnen te krijgen. Die krijgt hij nu ook wel binnen, zegt hij. „Ik heb er drie kilo aan spiermassa bij gekregen, voor mij het bewijs dat ik de juiste keuze heb gemaakt.” Ook niet onbelangrijk: Reijnders herstelt sneller. „Ik heb nu nooit langer dan twee dagen spierpijn. Daardoor heb ik een extra training aan mijn programma kunnen toevoegen, een grote stap in mijn ontwikkeling.”

Zijn plantaardige dieet staat haaks op de lifestyle die in zijn wereld overheerst. Veel CrossFitters volgen het paleo-dieet, waarin vlees en vis een belangrijke rol spelen. Toch wordt hij niet met scheve ogen aangekeken. „Ik krijg wel heel veel vragen, mensen zijn geïnteresseerd.” Maar vooralsnog is hij de enige Nederlandse topper die het aandurft. Met zijn prestaties hoopt hij anderen te inspireren, ook omdat hij is gaan inzien dat zijn levensstijl beter is voor dier en milieu. „Mijn besluit om plantaardig te gaan eten was eerst puur uit eigenbelang: ik wilde de beste in CrossFit worden. Nu heb ik een hoger doel. Dat helpt me soms een zware training te volbrengen.”