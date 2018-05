China’s eerste private raket met succes de ruimte in

Voor het eerst heeft een Chinees privaat bedrijf een raket in een baan om de aarde gebracht: de Chongqing Liangjiang Star. De raket van het in Beijing gevestigde OneSpace Technologies werd gelanceerd vanaf een installatie in het noordwesten van het land, meldt persbureau Reuters op basis van Chinese staatsmedia.

De Chongqing Liangjiang Star, of de OS-XO in het kort, kan een vracht van 100 kilo de ruimte in brengen, tot een afstand van 800 kilometer van de aarde. Het is een kleine raket van 9 meter lang en 7.200 kilo. Het ging nu nog om een test, maar het bedrijf hoopt volgend jaar tien missies uit te voeren, waarbij kleine satellieten in een baan om de aarde worden gebracht.

Another milestone! China launches its first privately developed rocket from a launchpad in the country's northwest pic.twitter.com/z5WEH35A9F — China Xinhua News (@XHNews) May 17, 2018

Begin commerciële sector

Shu Chang, de oprichter van OneSpace, zei tegen China Daily: “Ik hoop dat we een van de grootste lanceerders van kleine satellieten ter wereld kunnen worden.” Of dat gaat lukken is natuurlijk de vraag, maar dit eerste succes markeert in ieder geval het voorzichtige begin van de Chinese commerciële ruimtevaartsector.

In principe heeft China al een relatief succesvol ruimteprogramma, maar bijna alle raketten die tot nu toe werden gelanceerd waren door de staat gemaakt. De Chinese president Xi Jinping probeert echter sinds zijn aantreden in 2012 de commerciële ruimtevaart in zijn land flink aan te jagen; zijn ambitie is om van China “een supermacht” op het gebied van ruimtevaart te maken. Doel is om in 2022 een bemand ruimtestation in een permanente baan om de aarde te brengen.

In andere landen in de Verenigde Staten en Europa zijn private raketlanceringen gebruikelijker. Het bekendste voorbeeld is SpaceX van Tesla-baas Elon Musk. OneSpace wordt vaak vergeleken met Musks SpaceX.

Suborbitaal

De afgelopen jaren groeit het aantal private ruimtebedrijven in het land. Er werden al verschillende private raketten gelanceerd, bijvoorbeeld van het bedrijf Space Honor, maar het ging telkens nog om suborbitale vluchten. Dat wil zeggen, een raket die net de ruimte bereikt en dan direct weer terugkeert naar aarde, en dus niet in een baan om de aarde vliegt.