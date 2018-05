Berisping agent die collega aanhield ingetrokken

Korpschef Erik Akerboom heeft een berisping van een politie-inspecteur vernietigd die in 2016 ten onrechte een collega aanhield in Enschede. Dat schrijft de politie in een verklaring donderdag. Een bezwaaradviescommissie heeft geconcludeerd dat er geen sprake was van plichtsverzuim en gaf het advies om de straf in te trekken.

De betreffende inspecteur hield op het politiebureau onterecht een Marokkaans-Nederlandse man aan uit Amsterdam, die later een politiecollega bleek te zijn. De aangehouden agent deed aangifte van zes strafbare feiten. In een interview met NRC zei hij dat hij zich vernederd, gekleineerd en gediscrimineerd voelde: “Ze zagen alleen een Marokkaan. Wanneer ik als blonde jongen dat bureau was binnengelopen, dan was dit allemaal niet gebeurd.”

Het Openbaar Ministerie deed onderzoek naar de zaak en oordeelde dat de inspecteur schuldig was aan meerdere feiten. Er kwam geen vervolging als de politie het incident intern afhandelde. De inspecteur kreeg uiteindelijk een schriftelijke berisping vanwege plichtverzuim: hij had zijn collega niet mogen aanhouden toen bleek dat deze geen identiteitsbewijs bij zich had.

Maar de inspecteur was het niet eens met die conclusie en tekende bezwaar aan. De commissie oordeelt nu dat de agent “heeft gehandeld naar de omstandigheden van situatie”.