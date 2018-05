Australië scherpt regels aan voor vervoer levende dieren

Australië scherpt de regels aan voor het vervoer van levend vee, meldt persbureau Reuters, een maand nadat schokkende beelden naar buiten waren gekomen van tienduizenden op een schip gepropte schapen, waarvan 2.400 werden doodgedrukt of van de hitte stierven.

In het wetsvoorstel staat dat elk schip dat levende dieren vervoert een onafhankelijke waarnemer aan boord moet hebben die het welzijn van de dieren in de gaten houdt. In de zomer wordt het maximum aantal dieren op een schip gereduceerd met 28 procent. Bovendien kan de directeur van het bedrijf dat de regels overtreedt een gevangenisstraf krijgen die oploopt tot tien jaar, of een boete tot 2,1 miljoen Australische dollar (1,4 miljoen euro).

Geen verbod

De Australische regering verbiedt het vervoer van levende dieren niet. Tijdens demonstraties afgelopen maand werd dat wel geëist. De demonstranten hielden borden omhoog met ‘Buried Alive’, ‘Ban Live Export’ en ‘Don’t lose my vote’.

Een verbod zou te veel schade aanrichten aan de agrarische sector, zei landbouwminister David Littleproud donderdag. “De beelden waren afgrijselijk, maar wat je niet moet hebben is dat je beslissingen neemt op basis van emoties en niet beseft dat dit één exporteur was, één incident.”

Australië is een van de grootste exporteurs van levend vee ter wereld. Vooral in Indonesië en het Midden-Oosten is de vraag naar levende dieren groot. In die overwegend islamtische gebieden worden veel dieren halal geslacht. Met het vervoer van zo’n 1,2 miljoen dieren verdient het land jaarlijks 1,3 miljard Australische dollar in 2018, voorspelde de Australische overheid in maart.

In 2011 was er even een verbod op het vervoer van levende dieren. Dat duurde slechts een maand, omdat de Australische veeboeren hun dieren niet konden verkopen en schulden niet konden betalen. “We moeten het oplossen, niet verbieden”, zegt de voorzitter van de branchevereniging National Farmes Federation. “We zagen de gevolgen van een verbod in 2011 en die waren groot.”

Volgens de Labor-partij en dierenrechtengroepen gaan de nieuwe regels niet ver genoeg. Volgens hen is de minister te gevoelig voor de economische belangen van de boeren. Volgens de Sydney Morning Herald hebben ook Golfstaten als Qatar en Koeweit gelobbyd voor het in stand houden van de export.

63.804 dieren op één schip

De beelden werden vorig jaar heimelijk gemaakt door een matroos die werkte op de Panamese transportschepen van Awassi Express, Faisal Ullah. Hij deelde zijn opnamen met dierenrechtenbeweging Animals Australia, die samen met het Australische tv-programma 60 Minutes verder onderzoek deed.

Op het gefilmde schip werden in totaal 63.804 schapen vervoerd, waarvan er 2.400 de reis niet overleefden. De dieren stierven onder meer door hittestress nadat de temperatuur in hun hokken was opgelopen tot 36 graden. Het schip was in augustus vorig jaar onderweg van Perth naar Qatar, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten.