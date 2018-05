Premier Aruba hekelt gebrek steun bij opvang vluchtelingen uit Venezuela

De Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes vindt de Nederlandse houding ten aanzien de vluchtelingenstroom richting de ABC-eilanden „te onverschillig en irritant”. Dat zei ze in een gesprek met NRC naar aanleiding van de humanitaire en politieke crisis in Venezuela, waar zondag verkiezingen plaatsvinden. Aruba, onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden ligt op nog geen 40 kilometer uit de Venezolaanse kust en heeft sinds de crisis in Venezuela te kampen met een toestroom van duizenden Venezolaanse vluchtelingen.

Ze komen per vliegtuig of maken de levensgevaarlijke overtocht in gammele bootjes. Op hulp van Nederland bij de opvang hoeft het eiland volgens de premier niet te rekenen. „Nederland wil daaraan niet meehelpen, aan alles hangt een prijskaartje. Alleen van het ministerie van Defensie krijgen we hulp bij de logistiek”, zegt de premier. Ze houdt rekening houdt met een massale toestroom van Venezolanen na de verkiezingen.

Opvang

De Arubaanse regering ontwikkelt nu plannen voor een tentenkamp waar aan zo'n 500 vluchtelingen opvang geboden kan worden. Sinds de crisis zijn er naar schatting 5.000 illegalen op Aruba, waar ook de criminaliteit stijgt en prostitutie van Venezolaanse vrouwen toeneemt. Ook de xenofobie in het doorgaans tolerante Aruba neemt volgens de premier grotere vormen aan. „Mensen verwachten van ons als regering bijna dat we een soort Trump-achtige beleid gaan voeren en maar een muur gaan bouwen.” Premier Evelyn Wever-Croes bekritiseert ook de „twee gezichten” van de Nederlandse regering in de relatie met Venezuela. Aan de ene kant steunt Nederland het EU-beleid met de opgelegde sancties tegen het onderdrukkende regime van president Nicolás Maduro.

Tegelijkertijd bezocht de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, onlangs Caracas voor een akkoord over de opheffing van de blokkade die eerder dit jaar was opgelegd door Venezuela om goud- en diamantsmokkel tegen te gaan. Bij dat bezoek stond de minister naast de delegatie van de regering Maduro, onder wie de vicepresident Tareck El Aissami die in de VS voor drugshandel wordt gezocht. „Ik was ook uitgenodigd voor die bijeenkomst in Caracas maar ik ben niet gegaan, ik doe niet mee aan een show”, aldus de premier.