Achttien verdachten diamantroof Zaventem vrij

De rechtbank in Brussel heeft donderdag achttien van de negentien verdachten van de grote diamantroof op de luchthaven Zaventem vrijgesproken. De rechtbank had niet genoeg bewijs voor een veroordeling, meldden verschillende Belgische media.

Het proces tegen Marc Bertoldi, de negentiende verdachte, wordt later nog behandeld. Bertoldi, die het brein achter de roof zou zijn, zit momenteel namelijk in Frankrijk in de cel voor ontvoering en kan niet worden uitgeleverd aan België.

37 miljoen euro

Het Openbaar Ministerie had celstraffen van één tot acht jaar geëist tegen de verdachten. Achttien verdachten zijn volgens het OM lid van een criminele organisatie. Maar de rechtbank vond dat er niet genoeg bewijs was aangevoerd.

Bij de roof op 18 februari 2013 maakten acht gewapende en gemaskerde mannen 37 miljoen euro aan diamanten buit op een waardetransport van Brinks. De overval vond plaats rond acht uur ‘s avonds, net toen er diamanten overgeladen werden naar een vliegtuig van de Zwitserse maatschappij Swiss. De gehele operatie, bijna in commandostijl uitgevoerd, duurde zo’n vijf à tien minuten. Het lukte de daders om met snelle auto’s te ontvluchten.

Zo’n drie maanden later werden in Zwitserland, België en Frankrijk 31 mensen gearresteerd. Ook werd een deel van de gestolen diamanten weer teruggevonden in Zwitserland. Een aantal verdachten werd bij gebrek aan bewijs weer vrijgelaten.