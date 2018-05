Yates wint elfde etappe, Dumoulin verliest zes seconden in klassement

De elfde etappe van de Giro d’Italia is woensdag gewonnen door de aanvoerder van het klassement. Simon Yates kwam na een heuvelachtig parcours en een uiterste demarrage in Osimo als eerste over de streep, gevolgd door Tom Dumoulin. Het verschil tussen de nummers één en twee van het algemeen klassement is nu 47 seconden.

De laatste van de in totaal 156 kilometers waren steil, met een paar kasseienstroken. Pas in deze laatste vijf kilometer werden de drie renners die lang aan kop hadden gereden - De Marchi, Sanchez en Masnada - ingehaald door het peloton.

Bonificatiepunten voor Yates

Daarop volgde nog een aanvalspoging van de Belg Tim Wellens en Zdenek Stybar, met op tien tellen in het kielzog enkele klassementsrenners, onder wie rozetruidrager Yates en Dumoulin. Op 2 kilometer voor de streep moest Chris Froome een gaatje laten vallen. Yates slaagde erin de laatste demarrage in te zetten, Dumoulin kon daarop niet meer volgen. Hij kwam twee seconden later over de finish en verloor bonificatiepunten op de Brit, die zijn voorsprong in totaal met zes tellen wist uit te bouwen.

Het was een beladen etappe, die begon in Assisi en op weg naar Osimo langs het dorp Filottrano voer, waar de vorig jaar verongelukte Italiaanse renner Michele Scarponi woonde. Langs de weg hingen spandoeken.

Yates won ook de etappe van zondag. In het algemeen klassement staat de Fransman Thibaut Pinot op de derde plaats (+1.04). Hij verloor woensdag achttien seconden. Froome is uit de top-10 van het algemeen klassement gezakt.