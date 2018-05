Weg vrijgemaakt voor Donorreferendum

Goedemorgen! De Eerste Kamer gaat een Donorreferendum niet blokkeren. Grapperhaus onderzoekt hoe hij ‘jihadkinderen’ veilig kan terughalen. En wat zit er in het koffertje van Hoekstra?

BAAN VRIJ: Er komt geen wedloop tussen de Eerste Kamer en handtekeningenverzamelaar GeenStijl. De Eerste Kamer wil een mogelijk referendum niet blokkeren met een haastige stemming over het afschaffen van het instrument. De senaat wacht dus rustig tot na 14 juni. Als er op deze deadline 300.000 handtekeningen verzameld zijn, belooft dat weinig goeds voor D66. Nadat het afschaffen van het referendum pijnlijk in de schijnwerpers stond, gaat de Donorwet nu ook wankelen.

GEHAKTDAG: Het is de derde woensdag van mei, oftewel ‘verantwoordingsdag’. Hoe bracht kabinet-Rutte II het er vanaf? In plaats van mooie beloften tellen vandaag de resultaten. Naast het rapport van de Algemene Rekenkamer, pakt ook de Tweede Kamer het serieus aan. Bijna alle vaste Kamercommissies hebben rapporteurs aangesteld die de verantwoordingsstukken gaan doorlichten met een scorekaart. Zijn de beloftes in de begroting over 2017 waargemaakt?

TEGEN WIL EN DANK: Niet alleen de financiën van Rutte II liggen onder een vergrootglas vandaag. Van politiek journalisten Max van Weezel en Wilma Borgman verschijnt een boek over het verstandshuwelijk. Bijzonder is dat ze vrijwel alle hoofdrolspelers on the record spraken. ‘Vrienden tegen wil en dank’, heet het boek. Voormalig aartsvijanden VVD en PvdA waren verantwoordelijk voor het langstzittende kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog en toen de verschillen te klein leken ook voor die zeldzaam grote politieke nederlaag. Wellicht is het leesvoer voor de nieuwe coalitiepartners van de VVD.

JIHADKINDEREN: Minister Ferdinand Grapperhaus onderzoekt hoe hij Nederlandse kinderen uit Syrië en Irak kan terughalen. Dat liet hij gisteravond bij Pauw weten. Hij vindt het “verschrikkelijk verkeerd” dat kinderen er vastzitten. Met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding onderzoekt hij blijkbaar al “geruime tijd” hoe de kinderen - nu in vluchtelingenkampen - veilig terug kunnen keren. “Uitermate moeilijke materie”, aldus de CDA’er. De ChristenUnie en D66 stonden daar eerder ook voor open, maar de VVD is geen fan. In maart verbaasde de AIVD door te melden dat er niet 100, maar zo’n 175 kinderen met een Nederlandse ouder in deze landen wonen.

OP SLOT: Schiphol zit ‘dicht’. Door afspraken met bewoners kan de luchthaven de komende 2,5 jaar nauwelijks nieuwe vluchten toelaten. De VVD baalt van economische schade en wil graag nieuwe afspraken. Eigenlijk had Lelystad Airport soelaas moeten bieden, maar dat gaat pas in 2020 open. De VVD kan nog niet rekenen op bijval van z’n coalitiepartners. Die zien weinig goeds voor het vertrouwen in de overheid als afspraken in de prullenbak worden gegooid.

KUNNEN WIJ OOK: Partijleden van Denk in de hoofdstad hadden een Palestijnse vlag aan de deur opgehangen. “Kunnen wij ook”, twitterde de Amsterdamse VVD, met foto van een Israëlische vlag aan de deur. Het kon op bijval, maar vooral op een heleboel schampere reacties rekenen. Amsterdam zoekt nieuwe burgemeester, twitterde D66-Statenlid Antoon Kanis. “Ervaring als kleuterleid(st)er is een pré.”

QUOTE VAN DE DAG

“Er is meestal sprake van woest opstappende dan wel woest tegen de stroom in blijven zittende bestuursleden, ze gaan altijd moddergooien in de pers waarop de pers prompt de schuld krijgt van de ontsporingen en niemand kan ooit in één heldere zin uitleggen wat de casus belli is”

Volkskrant-columnist Sheila Sitalsing kan ook wel genieten van de ruzies bij 50Plus. Gisteren werd bekend dat bijna het voltallige bestuur van het partij opstapt.