Cultuuragenda: wat is er deze zomer te doen?

Beeldende kunst

Michael Jackson.

National Portrait Gallery, Londen. T/m 21/10.

In 2018 zou Michael Jackson zestig jaar zijn geworden. De National Portrait Gallery focust met de tentoonstelling On the Wall op de invloed die de zanger had op de beeldende kunst. Sinds Andy Warhol in 1982 zijn portret gebruikte, is Jackson door een keur aan toonaangevende kunstenaars vereeuwigd.