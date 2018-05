‘Vrouwencaberatier’ Natascha Emanuels overleden (78)

Cabaretière Natascha Emanuels is zaterdag op 78-jarige leeftijd overleden, meldt persbureau ANP. Emanuels werd in de jaren zeventig vooral bekend met haar Vrouwenkabaret, waarmee ze de positie van de vrouw onder de loep nam. Ze stond bekend als een kritische en uitgesproken feminist. Emanuels leed aan de ziekte van Alzheimer.

De cabaretière werkte aan het begin van haar carrière in Engeland, waar ze onder de naam Natascha Manu werkte aan verschillende theater- en televisieproducties. Aan het einde van de jaren zestig vervolgde ze haar loopbaan in Nederland, waar ze van 1972 tot 1981 het Vrouwenkabaret leidde. Later hield ze zich als regisseur bezig met verschillende cabaret- en toneelvoorstellingen.

Verschillen tussen de seksen

In het Vrouwenkabaret speelden onder meer Cilly Dartell, later bekend van Hart van Nederland en Shownieuws, en actrice Carla Delfos. Tijdens de voorstellingen bekritiseerden zij op humoristische wijze de positie van de vrouw. De cabaretières werden geprezen én bekritiseerd vanwege hun grove taalgebruik, dat in de jaren zeventig voor de nodige ophef zorgde.

In de voorstelling Een vrouw is ook maar een mens zingen de vrouwen bijvoorbeeld uitgebreid over de penis. Deze wordt in een ironisch lied bezongen omdat het de oorzaak zou zijn voor alle zogenaamde verschillen tussen de seksen. De cabaretières zingen:

“De penis, daar draait alles om. Dat maakt hem knap, dat maakt haar dom. Waarom denkt hij weer rationeel? Natuurlijk door z’n mannelijk deel. Waarmee schreef hij geschiedenis? Als dat niet weer de penis is.”

In 2006 schreef Emanuels het boek Afscheid van Amalia. Hierin beschrijft zij het ziekteproces van haar moeder, die aan Alzheimer leed. Enkele jaren na publicatie werd de ziekte ook bij Emanuels zelf vastgesteld.

Beluister hier de voorstelling Een vrouw is ook een mens.