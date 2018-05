Universiteit turnarts Nassar treft schikking van 500 miljoen met slachtoffers

Michigan State University (MSU), de universiteit waar de voor seksueel misbruik veroordeelde turnarts Larry Nassar jarenlang werkzaam was, heeft een schikking getroffen met honderden vrouwen die zeggen slachtoffer van hem te zijn geweest. Dat hebben advocaten van de instelling woensdag bekendgemaakt.

In de schikkingszaak werden 332 slachtoffers van de voormalig teamarts vertegenwoordigd. Zij spanden een zaak aan tegen de universiteit. MSU stelt in totaal 500 miljoen dollar (ongeveer 425 miljoen euro) voor de vrouwen ter beschikking.

Het bedrag wordt volgens de universiteit over twee doeleinden verdeeld: 425 miljoen dollar wordt uitgekeerd aan de eisers die nu naar voren zijn gekomen. De overige 75 miljoen wordt in een speciaal fonds gestort, waarop eventuele toekomstige eisers aanspraak kunnen maken.

Het misbruikschandaal rond de turnarts heeft de Verenigde Staten geschokt: in zeven zittingsdagen getuigden 156 vrouwen tegen hem

Nalatigheid bij universiteit en gymnastiekbond

In de verklaring wijst MSU erop dat het fonds alleen bedoeld is voor slachtoffers die de universiteit hebben aangeklaagd voor nalatigheid. De vrouwen verwijten de instelling dat klachten over Nassar jarenlang zijn genegeerd. In maart werd de decaan van de universiteit gearresteerd wegens betrokkenheid bij het schandaal. Hij zou nalatig zijn geweest.

Sinds eind vorig jaar hebben honderden vrouwen de voormalig turnarts beschuldigd van seksueel misbruik en seksueel overschrijdend gedrag. Sommige van de slachtoffers waren ten tijde van het misbruik, dat Nassar uitvoerde onder het mom van ‘behandelingen’, jonger dan vijftien jaar. Hij vergreep zich aan atletes van de MSU en in trainingsfaciliteiten van de Amerikaanse gymnastiekfederatie. Ook tegen de turnbond en het nationale Olympisch comité, waar Nassar eveneens actief was, lopen claims van slachtoffers.

In januari werd Nassar tweemaal veroordeeld, tot 125 jaar en 175 jaar gevangenis. Hij zat al een straf van zestig jaar uit voor het bezit van kinderporno.