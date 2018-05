Senaatscommissie akkoord met nominatie Haspel als CIA-baas

Senaatscommissie stemt in met omstreden Haspel als baas CIA

De Amerikaanse Senaatscommissie voor Inlichtingen heeft woensdag ingestemd met de nominatie Gina Haspel als baas van de inlichtingendienst CIA. Daarmee lijkt de weg naar haar aanstelling nu vrij. De CIA-veteraan is omstreden vanwege haar betrokkenheid bij de marteling van terreurverdachten in de nasleep van de aanslagen van 9/11.

Tien van de vijftien leden van de Inlichtingencommissie zijn achter gesloten deuren akkoord gegaan met haar nominatie, meldt AP. Haspel, al meer dan dertig jaar werkzaam bij de CIA, kreeg steun van de acht Republikeinen in de commissie en nog eens twee Democraten. De overige vijf Democraten waren tegen. De verwachting is dat ze bij een Senaatsstemming, mogelijk later deze week, ook op genoeg stemmen kan rekenen.

Critici zijn tegen de aanstelling van Haspel omdat ze in 2002 een aantal maanden een geheime CIA-basis in Thailand leidde waar terreurverdachten werden gewaterboard, een martelpraktijk waarbij het slachtoffer denkt dat hij verdrinkt. Ook zou ze bewijsmateriaal over de praktijken hebben verdoezeld. Tot frustratie van tegenstanders weigerde de CIA alle informatie naar buiten te brengen over de precieze rol van Haspel in het schandaal.

Haspel leidde naar verluidt een geheime gevangenis waar verdachten werden gewaterboard: Gina Haspel. Persoonlijk betrokken bij martelingen?

Betrokkenheid bij waterboarden

Gedurende een zitting naar aanleiding van haar nominatie zei Haspel dat ze niet geloofde dat martelen werkt bij ondervragingen. Ook zou ze als CIA-baas geen martelpraktijken toestaan. Tegelijkertijd weigerde ze de beslissing om de omstreden verhoortechnieken in te zetten, te veroordelen. Ook zei ze dat de CIA door het waterboarden waardevolle informatie heeft kunnen verzamelen.

Met een brief aan de Democratische senator Mark Warner wist Haspel haar steun binnen de Inlichtingencommissie uit te breiden. Een veroordeling bleef uit, maar ze zei wel dat het foute beslissing was. Haspel: "De VS moet een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld."

Haspel werd aangedragen als kandidaat door president Trump, die herhaaldelijk gezegd heeft dat hij voorstander is van marteltechnieken bij ondervragingen. Als de Senaat instemt dan vervangt Haspel Mike Pompeo, die op zijn beurt is benoemd als minister van Buitenlandse Zaken.