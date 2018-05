Borekas met spinazie

Kenners herkennen hier natuurlijk de Turkse börek in. Verhit in een ruime kookpan een klontje gezouten boter en een scheutje olijfolie. Fruit de ui en knoflook op laag vuur. Voeg na 5 minuten de spinazie toe en draai het vuur iets hoger. Roer af en toe. Zet het vuur uit als het blad geslonken is. Druk in een zeef het vocht uit de spinazie en vang op. Retourneer de spinazie in de nog warme pan. Laat het uitlekvocht 2-3 minuten inkoken in een tweede pan op middelhoog vuur.

Voeg het gereduceerde vocht aan de spinazie toe. Roer de parmezaan en nog een klont gezouten boter erdoor. Laat 1 minuut afkoelen en roer dan het eigeel erdoor. Laat de vulling opstijven in de ijskast.

Verwarm de oven voor op 220 graden. Laat het bladerdeeg ontdooien en bewaar in de ijskast zodat het deeg niet te slap wordt. Leg steeds een plakje bladerdeeg op je werkvlak, halveer deze en lepel wat vulling op beide helften. Vouw dicht met je handen. Druk de randjes aan met een vork. Bestrijk elke borekas met losgeklopt eiwit en bestrooi rijkelijk met sesam- en nigellazaad. Bak in 15-20 minuten goudbruin en laat 10-15 minuten afkoelen.