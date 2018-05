Technisch manager Brands vertrekt naar Everton

Technisch manager Marcel Brands vertrekt bij PSV en gaat 1 juni aan de slag bij Everton, dat uitkomt in de Premier League. Dat meldt PSV op haar website. Het is geen verrassing dat Brands de landskampioen verlaat, zijn nieuwe werkgever Everton liet al lange tijd weten gecharmeerd te zijn van het werk van de Nederlander.

Brands, oud-speler van onder meer Feyenoord en RKC Waalwijk, noemt het een “enorm moeilijk besluit, maar ik denk dat dit een goede stap op het juiste moment is”.

‘Brands is van grote waarde geweest’

PSV heeft nog geprobeerd om Brands te verleiden zijn contract te verlengen met een aantal jaar. De club uit Eindhoven merkte dat ze de technisch manager niet langer kon houden en heeft sinds de interesse van Everton al op zijn vertrek ingespeeld, laat algemeen directeur Toon Gerbrands weten. Hij geeft aan dat Brands van grote waarde voor PSV is geweest. In de afgelopen vier jaar werd PSV drie keer kampioen.

“Omdat hij zo secuur te werk ging en organisatorisch ontzettend sterk is, laat hij een sterk fundament achter, waar wij nog jaren ons voordeel mee kunnen doen”.

Everton maakte eerder op de dag bekend dat coach Sam Allardyce vertrekt. Hij volgde de eind november de ontslagen trainer Ronald Koeman op. Bij The Blues in Liverpool staat oud-Ajacied Davy Klaassen onder contract. In het afgelopen seizoen kwam hij weinig aan spelen toe. Het is niet bekend of Brands ook spelers van PSV meeneemt naar zijn nieuwe werkgever.