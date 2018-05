Tv een avond in de ban van Rembrandt en Anne Frank

Decennia is het stil en dan is er ineens nieuws over twee van de tien beroemdste Nederlanders uit de geschiedenis – op dezelfde dag. Binnen een paar uur waren we dinsdag een Rembrandt en twee pagina’s uit het dagboek van Anne Frank rijker. Wat was het grootste nieuws? En wat kon de televisie nog toevoegen aan dit ‘wereldnieuws’?

Zowel het RTL Nieuws als het NOS Journaal zette Anne Frank vóór Rembrandt in het bulletin, overigens zonder dat er veel mee werd gedaan. Ik miste een item in het Jeugdjournaal waarin een schoolklas zich boog over de pogingen tot seksuele voorlichting en ‘schunnige moppen’ van Anne: „Een man en een vrouw hadden samen verkering gehad en na een paar maanden werd de buik van de vrouw verontrustend dik, toen liet de man een dokter komen die zei: Alles lucht mevr., Alles lucht!!!! Daarop antwoordde de man: Ik pomp toch geen lucht?”

Ernstiger, maar ook interessant was de vraag aan de Anne Frank Stichting of het wel kies was om 73 jaar na haar dood openbaar te maken wat de dertienjarige Anne ooit zorgvuldig had afgeplakt. „Anne Frank is een icoon en daar willen we alles van weten”, zo luidde het antwoord in het journaal. Een merkwaardige redenering, want er zijn veel dingen die heel veel mensen willen zien, maar die toch beter verborgen kunnen blijven. In Nieuwsuur kwam daar, relevanter, het wetenschappelijk belang bij.

Dan werd er van Rembrandt meer werk gemaakt. Pauw had het door kunsthandelaar Jan Six voor een habbekrats (nu ja, a rich man’s habbekrats) aangeschafte Portret van een jongeman zelfs naar de studio gehaald.

Aan het begin van de uitzending hing de Rembrandt achter een eenvoudige zwarte doek, die door Six en de presentator zorgvuldig werd verwijderd. Daar keken de ogen van de onbekende zeventiende-eeuwse twintiger ons televisiekijkers dan eindelijk recht aan; toch een magisch moment.

Pauw, die bij het aanschouwen van het portret aan Barbapapa moest denken, kon nog niet meteen zijn hoogmis voor de Rembrandt beginnen. Hij moest eerst nog een mop van Anne Frank voorlezen en had een lange rij onderwerpen die hij moest doornemen met de enige niet-Rembrandtgerelateerde gast, minister Grapperhaus.

In het halfuurtje dat overschoot vertelde Jan Six zijn fantastische verhaal met verve, inclusief de stiekem gemaakte foto’s van het doek toen hij het voor het eerst in Londen onder ogen kreeg. Steeds was er de vrees dat hij toch niet „het slimste jongetje van de klas” zou zijn en dat plotseling ook een ander zou zien wat hij meteen voorvoelde: dat dit zomaar een Rembrandt zou kunnen zijn.

Bij veilinghuis Christie’s zagen ze dat niet. Volgens oud- medewerker van het veilinghuis Jop Ubbens werd die flater van formaat mede veroorzaakt doordat de hype in moderne kunst maakt dat het bedrijf steeds minder expertise over oude meesters in huis heeft. Hij schatte dat Six („ik moet ook de kindertjes nog voeren”) bij verkoop wel 10 of 20 miljoen zou kunnen incasseren, samen met de investeerder die hem bijstaat.

Het hoogtepunt was Six’ exposé over hoe Rembrandt de jongemannenkraag had geschilderd: niet met wit draad voor draad, maar juist met zwart de plaatsen waar het kant niet zat. Je kunt je voorstellen dat Six over een jaar een Henk van Os-achtig kunstprogramma vol detailbeelden op televisie aangeboden krijgt.