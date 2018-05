Procureurs-generaal: OM had relatie intern moeten melden

Binnen de top van het Openbaar Ministerie is niet goed omgegaan met een relatie tussen twee hoofdaanklagers. Dat schrijft het Openbaar Ministerie in een reactie op een artikel van het NRC woensdag.

De relatie tussen de hoofdofficier van justitie in Rotterdam, Marc van Nimwegen, en hoofdofficier van het Functioneel Parket Marianne Bloos had intern bekendgemaakt moeten worden. In 2016 vertelde Van Nimwegen aan de toenmalige voorzitter van het College van procureurs-generaal Herman Bolhaar over de relatie, maar die verhouding werd niet verder besproken met andere collega’s. Dat had wel gemoeten, staat in een verklaring die het College van procureurs-generaal woensdag heeft gepubliceerd.

Het College vindt verder dat de relatie tussen Van Nimwegen en Bloos niet in strijd is met de Gedragscode Integriteit van het Rijk:

“Het College was in 2016 van mening dat deze relatie zich verhoudt met de Gedragscode Integriteit Rijk. Ook nu ziet het College geen reden om daar anders tegenaan te kijken.”

De relatie tussen de collega’s is lang verzwegen, waardoor de verhoudingen binnen de top van het OM ernstig zijn verstoord. Het College gaat daarover op 29 mei in gesprek met de groepsraad. Dat is een maandelijks overleg tussen de procureurs-generaal, de hoofdofficieren en de hoofdadvocaat-generaal, dat elke maand bij elkaar komt.