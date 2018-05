OPCW: vermoedelijk chloorgas gebruikt in Saraqib

Volgens de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) is begin februari bij een aanval op het Syrische plaatsje Saraqib vermoedelijk chloorgas gebruikt. Onderzoekers van de waakhond komen tot die conclusie in een woensdag verschenen rapport.

De OPCW laat zich niet uit over wie er achter de aanval zit. Het gasbombardement, dat plaatsvond op 4 februari, werd uitgevoerd op een deel van Saraqib dat in handen was van rebellengroeperingen. Zeker elf mensen raakten gewond. Volgens de gezaghebbende onderzoekssite Bellingcat was het chloorgas afkomstig van een helikopter van het soort die doorgaans met het Syrische regime geassocieerd wordt.

Twee cilinders

De OPCW baseert zijn bevindingen onder meer op twee cilinders die onderzoekers vonden in Saraqib waar het chloorgas in zou hebben gezeten. Bestudering ervan toonde aan dat er resten van de chemicaliën in zaten. Ook onderzocht de organisatie bodemmonsters die het in het plaatsje had genomen, sprak ze met ooggetuigen en bezocht ze ziekenhuizen waarin slachtoffers van de aanval werden behandeld. Sommigen van hen hadden ademhalingsproblemen en brandende ogen, symptomen van blootstelling aan chloorgas en andere chemicaliën.

“Ik veroordeel het gebruik van chemische wapens sterk door wie dan ook, voor wat voor reden dan ook, in wat voor situatie dan ook”, zei Ahmet Üzümcü, directeur-generaal van de OPWC, in een geschreven reactie op het rapport.

“Dit soort daden spreken de afspraken tegen die we hebben vastgelegd in het Verdrag chemische wapens.”

In die overeenkomst is vastgelegd dat lidstaten al hun chemische wapens moeten vernietigen, alsmede de installaties waar die wapens worden geproduceerd. Ook Syrië ratificeerde het verdrag in 2013. De OPCW, die zetelt in Den Haag, werd in 1997 opgericht en heeft 192 leden.