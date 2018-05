Op Balkantop in Sofia wil EU Rusland en China de pas afsnijden

Jongeren en zware industrie hebben de streek rond het zuid-Bulgaarse stadje Haskovo jaren geleden al verlaten. En de achterblijvers? Die kijken vanaf hun terrasstoeltjes in de brandende zon verbaasd op als een gezelschap uit hoofdstad Sofia opduikt.

„De stilte hier duurt niet lang meer”, zegt Vladislava Tzekova terwijl ze de auto parkeert in de berm langs een braakliggend terrein. Tzekova, een frêle dertiger, werkt voor projectbureau ICGB dat toeziet op de aanleg van de gloednieuwe gaspijpleiding ‘Interconnector’. Ze wijst naar het zuiden, naar de grens met Griekenland, waar het werk aan de met EU-geld gefinancierde Zuidelijke Gas Corridor al in volle gang is. Door die 3500 kilometer lange pijp – kosten bijna 40 miljard euro - moet op termijn gas uit Azerbeidzjan via Turkije en de Balkan naar West-Europa vloeien. Daarmee verbindt Europa haar energieveiligheid aan de grillen van „autoritaire leiders zoals de Azerische president Aliyev en de Turkse president Erdogan” waarschuwt de ngo Counter Balance, die actie voert tegen het project. Maar die kritiek sloeg de EU in de wind.

‘Dit wordt de game changer’

Eén van de vertakkingen wordt de Interconnector waardoor ook EU-lid Bulgarije en andere Balkanlanden die nog geen lid zijn van de Europese Unie worden aangesloten.

„Eind dit jaar beginnen we hier met de bouw” zegt Tzekova. „Dit wordt de game changer. Het maakt een einde aan Bulgarije’s volledige gasafhankelijkheid van Rusland.”

Projecten als de Interconnector staan hoog op de agenda van de EU-top donderdag in Sofia waar de EU-regeringsleiders vergaderen met leiders van de Westelijke Balkanlanden – Servië, Montenegro, Bosnië, Kosovo, Albanië en Macedonië. Alle zes willen op termijn bij de EU, maar de landen worstelen met aanhoudende corruptie, waardoor toetreding voorlopig ijdele hoop is. Landen als Nederland staan op de rem: eerst de regels volgen, dan pas ben je welkom, is het credo.

Op de Balkan heeft dat de afgelopen jaren voor groeiend wantrouwen jegens de EU gezorgd waar andere politieke spelers gebruik van maken. China profileert zich met de aanleg van infrastructuur zoals de ‘Zijderoute-spoorweg’ tussen Belgrado en Boedapest. Turken en Golfarabieren investeren volop in het straatarme Bosnië. En in Ruslandgezinde landen als Servië en Montenegro is Moskou een net zo belangrijke gesprekspartner als Brussel.

Voor Moskou is gas altijd powerplay geweest, daar kan de EU een voorbeeld aan nemen. Vessela Tsjerneva, denktank European Council on Foreign Relations.

‘Moskou is voorbeeld voor de EU’

Geschrokken door die trend probeert de Europese Commissie het initiatief op de Balkan weer op te eisen. En ‘Brussel’ weet dat beloftes over toekomstige toetreding niet meer werken.

„We moeten laten zien dat we écht betrokken zijn bij de ontwikkelingen op de Balkan. Dat is ook in ons eigen belang”, is daarom de boodschap van EU-Raadspresident Donald Tusk bij de start van de Top in Sofia.

„Gaspolitiek is een instrument daartoe”, zegt Vessela Tsjerneva van de denktank European Council on Foreign Relations. „Voor Moskou is gas altijd powerplay geweest, daar kan de EU een voorbeeld aan nemen.”

Op haar kantoor in Sofia volgt Tsjerneva met haar wijsvinger de stippellijnen op een Europese kaart met toekomstige gasroutes. Met de nieuwe EU-gascorridor wordt de Balkan „geïntegreerd in Europa’s gezamenlijke energiepolitiek”, zegt Tsjerneva.

Door mee te doen aan dit gezamenlijke EU-project kiest de Balkan voor loyaal zijn aan de EU – een keuze waar de Balkanlanden iets voor terug zullen wensen? Tsjerneva: „Helaas raak je hier verstrikt in een knoop. De EU zal die landen pas welkom heten als ze hervormen en hun corruptie bestrijden. Maar op de Balkan klagen ze dat ze pas kunnen hervormen als ze een perspectief op EU-toetreding krijgen.”

Een ‘Europees perspectief’ bieden

Op de Sofia-top wordt het woord ‘toetreding’ angstvallig vermeden. Op wens van landen als Nederland staat in de officiële verklaring dat op de top de Balkanlanden een ‘Europees perspectief’ wordt geboden. Meer zit er niet in, zeker niet als het aan de Spaanse premier Mariano Rajoy ligt. Hij is er donderdag niet bij omdat hij niet aan één tafel wil zitten met de premier van Kosovo. Rajoy, die thuis kampt met het onafhankelijkheidsstreven van de Catalanen, weigert de onafhankelijkheid van de voormalige Servische provincie Kosovo te erkennen.

Pragmatisch, en met tegenzin, haalt de EU dus de banden aan op de Balkan. Maar er zijn genoeg andere zaken om te bespreken, vindt Nederland. Premier Rutte wil volgens diplomaten praten over „infrastructurele samenwerking op de Balkan.”

In de namiddag is Vladislava Tzekova, van de ‘interconnector’, inmiddels gearriveerd aan de oever van het zuid-Bulgaarse meer Studen Kladenetz.

Het meer vormt bij de aanleg van de gaspijpvertakking de grootste uitdaging volgens Tzekova. „In de bodem van het meer moet er horizontaal over bijna twee kilometer worden geboord.”

Gaat de pijp er ooit komen? „Zeker weten”, zegt Tzekova. Volgens haar gaat het de EU niet alleen om een pijpleiding waardoor Europa minder afhankelijk wordt van Russisch gas. „Het doel is ook om met de gaspijpen de Balkan en Europa te verenigen. Dus kom eind dit jaar maar terug, dan is het werk hier begonnen.”