Meer vrouwen op Nederlandse festivalpodia: nu 18 procent van de acts

Het aantal vrouwelijke artiesten op popfestivals in Nederland groeit. Het aandeel steeg op Pinkpop, Lowlands, Down the Rabbit Hole en Best Kept Secret in totaal van 8 procent (29 acts) in 2015 naar 18 procent (51 acts) in 2018.

Dat blijkt uit onderzoek van NRC naar de ontwikkeling van de vier toonaangevende Nederlandse popfestivals.

Van een festivalaffiche zonder mannelijke acts blijft weinig over, constateerden media in Groot-Brittannië en Nederland, zoals The Guardian en 3voor12, in 2015. Sindsdien staat de man-vrouwverhouding op het podium bij festivals ter discussie. Ook de muziekindustrie zelf onderneemt actie. Zo programmeerde Eurosonic Noorderslag dit jaar de festivals ‘vrouwbewust’ en sloot het zich aan bij het Keychange-project: festivals die streven naar gelijke genderverhoudingen in 2022.

Uit NRC-onderzoek blijkt nu dat het aandeel vrouwelijke acts groeide op de vier onderzochte festivals Pinkpop, Lowlands, Down the Rabbit Hole en Best Kept Secret in totaal van 8 procent in 2015 naar 18 procent in 2018. Maar de vier, die in 2015 nog ongeveer gelijk presteerden, laten nu grote verschillen zien. Best Kept Secret ging van 7 naar 24 vrouwelijke artiesten, terwijl hun aandeel op Lowlands elk jaar daalde. Op Pinkpop verdubbelde het en op Down the Rabbit Hole is er zelfs een verdrievoudiging ten opzichte van 2015.

NRC keek ook naar de programmering in 2018 van de festivals Into the Great Wide Open en Zwarte Cross. Die eerste heeft met 28 procent het hoogste aandeel vrouwelijke artiesten. Zwarte Cross, met veruit het grootste aantal acts, komt niet verder dan 4 procent.

Vrouwen staan nog steeds zelden hoog op de festivalaffiches. Alleen Lowlands heeft een vrouwelijke headliner: Dua Lipa. Best Kept Secret heeft met Angus & Julia Stone en CHVRCHES twee gemengde acts bovenaan de poster.

Fotobewerking NRC Deze optredens blijven over als je de mannen afplakt op het affiche van popfestival Down The Rabbit Hole 2018.

De groei heeft vooral plaats bij de kleine, alternatieve acts. Vrouwen zijn het sterkst vertegenwoordigd in de indierock.

De grootste winst boekten vrouwen in de hoek van de R&B en elektronische muziek. In 2015 stond FKA Twigs nog alleen in het urbangenre, nu zijn er tien vrouwelijke artiesten in dat genre. Ook binnen de elektronische muziek steeg het aantal vrouwelijk acts sterk: van 3 naar 12.