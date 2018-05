Noord-Korea: geen top als VS denuclearisatie eist

Noord-Korea dreigt de aanstaande top met de Verenigde Staten te heroverwegen als de Amerikanen blijven vasthouden aan hun eis van volledige denuclearisatie. De Noord-Koreaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Kim Kye Gwan, zei dat zijn land niet zit te wachten op eenzijdige ontwapening, meldt Reuters.

“Als de VS ons in een hoek blijven duwen om ons unilaterale denuclearisatie op te leggen, zijn we niet langer geïnteresseerd in dialoog en zijn we gedwongen de top te heroverwegen”, sprak Gwan tegenover Noord-Koreaanse media. Het overleg tussen Trump en Kim Jong-un staat voor 12 juni in de agenda. De twee zien elkaar in Singapore.

Libische ontwapening

De afgelopen weken lieten verschillende hooggeplaatste Amerikaanse regeringsfunctionarissen zich uit over de wenselijkheid van een algehele nucleaire ontwapening van Noord-Korea. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, die vorige week op bezoek was bij de Koreanen, zei dat de VS bereid zijn economische hulp te bieden in ruil voor denuclearisatie. Nationale Veiligheidsadviseur John Bolton zei dat Noord-Korea “het Libische model” voor ontwapening zou moeten volgen. Onder toenmalig president George Bush ging Libië in 2003 akkoord met het staken van zijn atoomwapenprogramma.

Maar, zei de Noord-Koreaanse onderminister Gwan dinsdag, zijn land zit niet te wachten op een “ontwapening in Libische stijl”. Blijven de VS dit eisen dan komt niet alleen de top in het gedrang, ook de bilaterale verhoudingen staan dan op het spel. Die waren de laatste weken juist onverwacht goed. Gwan benadrukte wel dat Noord-Korea nog altijd openstaat voor het verbeteren van de banden met Washington.

Ontmanteling nucleair testterein

Een paar dagen geleden kondigde Noord-Korea aan het nucleaire testterein bij Punggyeri-ri aan het eind van mei te ontmantelen. Dat doet het tijdens een ceremonie waar ook buitenlandse journalisten bij aanwezig mogen zijn.

Dinsdag stelde Noord-Korea ook al een overleg met Zuid-Korea uit. Het land is boos over geplande militaire oefeningen van de VS en de Zuid-Koreanen.