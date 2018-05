Niet uitsluitend meer één ondernemersgeluid

De werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland hebben nieuwe afspraken gemaakt over hun samenwerking, om tegemoet te komen aan onvrede bij het bestuur van MKB-Nederland. Die vereniging, die zich vooral richt op het midden- en kleinbedrijf, vond dat de gezamenlijke werkgeverslobby te veel gericht was op grote bedrijven.

De twee verenigingen worden beschouwd als de effectiefste lobbyorganisatie van Den Haag. Beiden hebben een eigen bestuur en voorzitter, maar naar buiten toe proberen zij zoveel mogelijk met één mond te spreken. Sinds 2009 delen ze hun staf.

Maar die staf is te veel gericht op VNO-NCW, vond MKB-Nederland. Begin dit jaar stapte Michaël van Straalen onverwacht op als voorzitter van MKB-Nederland, met de boodschap dat zijn vereniging een „sterker profiel” nodig had en dat hij „te weinig ruimte” voelde om dat te regelen.

Nu zijn daar alsnog afspraken over gemaakt. De mkb’ers krijgen meer ruimte om zelfstandig te lobbyen, is afgesproken. Een aantal stafmedewerkers wordt speciaal vrijgesteld om op te komen voor de belangen van het midden- en kleinbedrijf.

Russische roulette

Volgens MKB-vicevoorzitter Jan Meerman zullen VNO en MKB in „zo’n 80 procent van dossiers” nog steeds samen optrekken. „Maar als dat niet kan, gaan wij niet langer water bij de wijn doen omdat we per se één ondernemersgeluid willen. Dan laten we ons eigen geluid horen.”

Als voorbeeld noemt Meerman de plicht voor werkgevers om hun zieke personeel twee jaar lang door te betalen. Voor de lobby van MKB-Nederland is dat een belangrijk punt, zegt hij. „Als je tien mensen in dienst hebt is het een vorm van Russische roulette.” Voor grote bedrijven is dit onderwerp minder belangrijk. Zij kunnen rekening houden met een bepaald percentage ziekteverzuim. Voortaan kunnen MKB-lobbyisten zelfstandig naar het Binnenhof om hun mening geven, ook al heeft VNO-NCW een andere mening.

Naast de harde afspraken, zegt Meerman, is er bij VNO-NCW nu ook het besef gekomen dat de mkb’ers ruimte nodig hebben om hun standpunten te laten horen. „We zien enorm veel begrip daarvoor.”

Eind deze maand moet het dagelijks bestuur van VNO-NCW nog definitief akkoord gaan met de afspraken. Het bestuur van MKB-Nederland ging woensdag akkoord.